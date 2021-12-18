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【Rivian】「Tesla殺手」 Rivian今年產量遜預期 股價急挫一成

股樓投資 15:31 2021/12/18

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被視為「Tesla殺手」的美國電動汽車製造商Rivian（美﹕RIVN）公布第三季業績，收入100萬元（美元，下同），虧損12億元，主因推出新車型及開發未來車型成本增加，調整後經營虧損7.8億元，並預期今年產量將較1,200輛的目標「少數百輛」，拖累股價急挫15%，一度跌至92元水平見新低，收報97.7元，跌10.3%。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

Rivian行政總裁RJ Scaringe表示，正面臨供應鏈問題，加上電動車所用的電池組裝複雜，令生產面臨挑戰，並指要在數個月內推出及加快3款不同汽車的生產是一項非常艱鉅的挑戰。

【內房股】 憧憬人行降準及「房住不炒」不再 【見下頁

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另外，Rivian計劃斥50億元於佐治亞州建設美國第二座製造工廠，預計會聘用超過7,500名員工，在2024年投產後每年將生產40萬輛汽車。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾睇淡有理

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記者：郭秀慧

美國 Tesla 電動車 經濟

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