  • 20°C
香港時間 : 20211218日 (六) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【末日地下城】美富豪擔心世界末日 導彈發射井變15層豪華地下城 稱可抵禦核彈

理財智慧 12:13 2021/12/18

分享：

美國64歲富豪霍爾（Larry Hall），由於擔心世界末日的到來，從2010年起開始興建「末日住宅」（Survival Condo），斥資超過2,000萬美元（約1.56億港元）將一處廢棄的導彈發射井打造成一個15層的地下城，設有超市、戲院等多個設施，應有盡有。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

據英媒《太陽報》報道，霍爾曾任美國政府承包商，由於美國911事件的啟發，讓霍爾開始打造地下城。霍爾於2008年以30萬美元（約234萬港元）購買首個導彈發射井，其後又再花費2,000萬美元，將飛彈發射井改造成61公尺深、地下共15層、可容納75人居住5年的地下城。

圖片轉載自官網Survival Condo﹕

    點擊圖片放大
    +10
    +9

據其官網資料指出，地下城可以有效抵禦在800公尺內2,000噸當量的核彈爆炸，相當於二次大戰美國在長崎所投放的原子彈威力。而公寓內擁有5個電力系統，其中包含風力渦輪機、柴油發電機，以及一組電池備用系統。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾睇淡有理

地下城内設有14個獨立單位，由售價50萬美元（約390萬港元）的酒店式套房到450萬美元（約3,510萬港元）的多層豪宅均有提供，以滿足各階層富豪不同的需求。

娛樂設施包括游泳池、水療池、電影院、健身房、高爾夫球場，甚至教室、超市、醫院都一應俱全。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

美國 豪宅 太陽報

上一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】馬賽克舖滿全港 馬賽克在天水圍

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】「明小人」和「暗小人」 教你如何去認識小人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】30歲女用「一根髮夾」換物28次 耗時18個月不花錢 終得到62萬房子
【理財熱話】30歲女用「一根髮夾」換物28次 耗時18個月不花錢 終得到62萬房子
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款