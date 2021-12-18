【末日地下城】美富豪擔心世界末日 導彈發射井變15層豪華地下城 稱可抵禦核彈

美國64歲富豪霍爾（Larry Hall），由於擔心世界末日的到來，從2010年起開始興建「末日住宅」（Survival Condo），斥資超過2,000萬美元（約1.56億港元）將一處廢棄的導彈發射井打造成一個15層的地下城，設有超市、戲院等多個設施，應有盡有。

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據英媒《太陽報》報道，霍爾曾任美國政府承包商，由於美國911事件的啟發，讓霍爾開始打造地下城。霍爾於2008年以30萬美元（約234萬港元）購買首個導彈發射井，其後又再花費2,000萬美元，將飛彈發射井改造成61公尺深、地下共15層、可容納75人居住5年的地下城。

圖片轉載自官網Survival Condo﹕

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據其官網資料指出，地下城可以有效抵禦在800公尺內2,000噸當量的核彈爆炸，相當於二次大戰美國在長崎所投放的原子彈威力。而公寓內擁有5個電力系統，其中包含風力渦輪機、柴油發電機，以及一組電池備用系統。

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地下城内設有14個獨立單位，由售價50萬美元（約390萬港元）的酒店式套房到450萬美元（約3,510萬港元）的多層豪宅均有提供，以滿足各階層富豪不同的需求。

娛樂設施包括游泳池、水療池、電影院、健身房、高爾夫球場，甚至教室、超市、醫院都一應俱全。

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記者：郭秀慧