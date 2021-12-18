【貢茶上市】 珍珠奶茶連鎖店「貢茶」 傳考慮在美上市 估值至少達6億美元

台灣手搖飲連鎖品牌「貢茶」（Gong Cha），傳正考慮在美國上市。據彭博引述知情人士報道，美國私募股權公司TA Associates正在考慮將珍珠奶茶連鎖店貢茶出售或首次公開招股 （IPO）。

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消息人士指，TA Associates與花旗集團（Citigroup）正在研究貢茶公司的最佳發展策略，其中包括首次公開發行股票（IPO），估計貢茶估值至少達6億美元（約46.8億港元），最快明年易手或安排上市，，但現時審議還處於早期階段，時間等細節或會有變化。

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貢茶在2006年於台灣高雄創立，2009年在香港成立首家海外門市，官方表示，名字原意「各地進貢給朝廷的好茶」，代表最高的品質要求及自我期許。到2019年，TA Associates由日商Unison資本手中收購貢茶，交易金額未公開。貢茶目前在全球有1,300家門市，包括澳洲、日本、新加坡、韓國、英國和美國等。

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記者：郭秀慧