【長和1】 長和向Cellnex出售通訊塔 遭英國初步反對 指或損害競爭

英國競爭和市場管理局（CMA）公布初步調查結果，裁定長和（00001）出售英國鐵塔業務予西班牙Cellnex的交易，將引發重大競爭擔憂，令英國市場由兩大供應商主導逾90%市佔率，並指初步裁定上述交易「可能會阻止第三家主要國內競爭對手出現」。

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據外媒報道，英國監管機構警告後，Cellnex Telecom SA以100億歐元（約884億港元）收購長和歐洲通訊塔的交易或面臨否決。英國公平競爭及市場管理局現在要求明年1月7日前就可能採取的補救措施提交意見，明年3月7日前做最終決定。

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記者：郭秀慧