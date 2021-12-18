【恒大危機】 恒大許家印身家大縮水 蒸發近1,100億元人民幣 財富縮水榜上名列前茅

深陷債務危機的中國恒大（3333），主席許家印身家大縮水。根據彭博億萬富豪指數，中國房地產公司的老總今年身家總計縮水超過460億美元（約2,932億元人民幣）。僅許家印的財富就縮水了172億美元（約1,096億元人民幣），在2021年全球財富縮水榜上名列前茅。

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許家印於2017年以430億美元身家，成功登上中國首富、亞洲第二富豪地位，風頭一時無兩。但自恒大集團接連爆雷違約後，當局更敦促他利用個人財富還債，許家印身家已跌至61億美元，為財富損失最慘重的中國房地產大亨。

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記者：郭秀慧