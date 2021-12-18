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【恒大危機】 恒大許家印身家大縮水 蒸發近1,100億元人民幣 財富縮水榜上名列前茅

股樓投資 14:08 2021/12/18

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深陷債務危機的中國恒大（3333），主席許家印身家大縮水。根據彭博億萬富豪指數，中國房地產公司的老總今年身家總計縮水超過460億美元（約2,932億元人民幣）。僅許家印的財富就縮水了172億美元（約1,096億元人民幣），在2021年全球財富縮水榜上名列前茅。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

許家印於2017年以430億美元身家，成功登上中國首富、亞洲第二富豪地位，風頭一時無兩。但自恒大集團接連爆雷違約後，當局更敦促他利用個人財富還債，許家印身家已跌至61億美元，為財富損失最慘重的中國房地產大亨。

【濠賭股】 惠譽列金沙美高梅澳博入負面觀察名單 濠賭股全綫被拋售【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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記者：郭秀慧

中國恒大（03333） 經濟 恒大 地產 許家印

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