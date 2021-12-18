【美股焦點】儲局官員「放鷹」料明年3月加息　分析稱市場正降低成長股敞口

多位聯儲局官員發表偏鷹講話，加上Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，資金避險意欲升溫。美股三大指數下跌，道指跌532點或1.48%，納指跌10點，標指跌48點或1.03%。本周，道指累跌1.68%，標普500指數跌1.94%，納指跌2.95%。

儲局官員：可能明年3月首次加息

聯儲局理事沃勒周五表示，有可能於明年3月首次加息。他說，通脹高得驚人並且持續，聯儲局宣布加快縮減買債，令買債計劃提前於明年3月結束，用意是可以最早於3月加息，取決於當時經濟數據。

紐約聯儲銀行行長威廉斯稱，明年加息是反映聯儲局對美國經濟復甦的感覺良好，是經濟取得積極進展的訊號，但認為沒有必要再加快縮減買債步伐。

分析：市場降低成長股敞口

納指本周領跌，增長股受到加息前景的壓力。CIBC Private Wealth首席投資長David Donabedian説，投資者對通脹的擔憂還未完全消除，如果通脹加速，央行可能須要在明年初發出加息步伐加快的信號。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen指，隨著聯儲局變得更強硬，及對加息的預期上升，投資者正在降低對成長型股票的敞口。

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編輯：區嘉俊