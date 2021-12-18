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【英國疫情】確診首逾9萬 連續3日破新高

環球社會熱點 11:19 2021/12/18

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英國近日受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，疫情再次嚴峻。英國政府周五（17日）公布新增超過9萬宗確診，連續3日創新高。Omicron變種確診亦接近翻倍，已經成為蘇格蘭及倫敦的主流病毒株。

【英國疫情】大量醫護隔離 醫院唔夠人要取消手術 【下一頁】

英國周五公布，最近一日內增加93,045宗新冠確診，首次確診人數突破9萬，同時亦是連續3日創下當地疫情以來新高。新冠死亡個案亦增加111人，較上周同期輕微減少。

Omicron變種確診增加3,202宗，數目是日前的接近一倍，累計已有近1.5萬相關確診，新變種亦已成蘇格蘭及倫敦的主流病毒。但專家指Omicron變種的確診人數可能更多，因為並非所有感染者會出現病徵，政府亦無法檢測所有民眾，加上Omicron變種傳染力更強。

【英國王室】英女王取消聖誕前午餐 喪夫後首次獨自過節 【下一頁】

新冠入院個案亦增加900宗，過去一周內共6,056名新冠患者入院，與前一同相比上升8.1％。現時英國正有7,611患者在醫院接受治療，其中875人需要使用呼吸機。

另外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日宣布，超過93萬人已經接種第3針疫苗，累計18歲以上成年人中已有2,630萬人已經接種，即50％人口。政府指英國的疫苗接種計劃再達一個里程碑，成為其中一個第3針接種速度最快的國家或地區。

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責任編輯：吳漢培

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