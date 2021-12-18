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歐央行管委會：必須跟其他央行般嚴厲看待通脹

股市 02:45 2021/12/18

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歐央行管委會成員溫施（Pierre Wunsch）指出，必須跟其他央行一樣，嚴厲看待通脹。（法新社資料圖片）

歐洲央行管理委員會成員溫施（Pierre Wunsch）指出，歐洲央行有可能低估通脹威脅，在應對物價飛漲方面遠遠落後於全球同行。

兼任比利時央行行長的溫施表示，新預測顯示歐元區2023年和2024年通脹率為1.8%，意味著2%的目標已經基本實現，從而可以更快撤出刺激措施。本周四，歐洲央行確認將結束抗疫購債計劃，但臨時擴大常規購債操作，以實現平穩過渡。

歐洲央行周四的決定，是承認抗疫緊急刺激措施現在必須停下來，產出接近危機前的水平，且通脹率達到歐元誕生以來的最高水平。

但其採取的措施遠沒有其他央行那麼激進，事關美國聯儲局加倍縮減買債，而英國央行意外加息，這是疫情爆發以來首次加息。

歐洲央行行長拉加德在周四的聲明後發表講話表示，寬鬆貨幣政策仍然是必要的，以便「通脹在中期內穩定在我們2%的通脹目標水平」。歐元區11月份通脹率為4.9%。

溫施認為，新的預測要求政策方向出現某種更強烈的變化，且歐洲央行不再面臨大流行前的極緩慢增長。

「我們過去的通脹率很低，我們預計會趨向目標。」他說。「但今天非常不同。現在我們明顯高於目標。我們四年的平均通脹率明顯高於2%。」

歐洲央行管理委員會成員，兼為法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)稱，2023年和2024年預測與歐洲央行目標之間的差距在「不確定性範圍內」。就連葡萄牙央行總裁Mario Centeno（傳統上更鴿派）也警告說，存在通脹高於預期的風險。

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責任編輯：李勝君

 

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