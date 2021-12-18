土耳其股市暴跌兩度觸發熔斷 貨幣里拉曾跌穿17

土耳其股市暴跌，一小時內兩次觸發伊斯坦布爾證券交易所的熔斷機制，貨幣里拉滙價兌美元一度跌穿17關口，最低見17.1452，再度刷新歷史新低。最新報16.4152，仍貶值4.8%。

在伊斯坦布爾證交所100指數重挫7%後，該所股票及股指期貨衍生品市場、債券回購市場一小時內自動暫停兩次。當地時間下午5:24，市場恢復交易，指數兩分鐘內狂瀉9.1%。

路透社報道，土耳期央行周五表示，由於滙率中不健康的價格形成，央行正在直接干預外滙市場，出售美元，觸發里拉急貶。這是該國央行本月第五次宣布干預外滙市場，沽出美元以減緩里拉的下滑，進一步消耗所餘無幾的外滙儲備。

土耳其央行周四宣布，將政策利率下調100個點子至14厘，盡管通脹率加速升至21%以上。

以本幣計算伊斯坦布爾證券交易所股票指數，本周史上首次超越2400點，惟以美元計，該指數今年迄今已下跌37%，在全球股市中表現墊底。

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責任編輯：李勝君



