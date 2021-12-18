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摩通：Omicron新變種憂慮 美國年末假日季消費疲軟

股市 00:58 2021/12/18

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摩通表示，美國的年終假日季消費明顯弱於近年同期，可能反映消費者對Omicron變種的新擔憂。」（法新社資料圖片）

摩根大通表示，美國的年終假日季消費明顯弱於近年同期，這表明零售銷售勢將在年底慘淡收官。從感恩節到12月初，信用卡購物的速度比受大流行病影響的2020年和新冠肺炎爆發之前的2019年同期都要慢。該行經濟學家Daniel Silver說，這表明12月零售銷售數據可能會不樂觀。

Daniel Silver在周五給客戶的一份研究報告中寫道，「最近的這種疲軟可能反映對高度傳染性的Omicron變種的新擔憂，或者對新冠病例更普遍增加的擔憂，這在過去打壓消費者支出。機票和住宿等類別的支出放緩，表明消費者推遲旅行，暗示Omicron變異毒株對信心造成打擊。」

本周報告顯示，11月零售支出弱於預期，僅增長0.3％，為四個月來最小增幅。經濟學家表示，通脹可能發揮了影響，因為物價上漲令消費者望而卻步。盡管存在著對假日季節的擔憂，但大多數預測人士對明年的經濟和消費者支出持樂觀態度。彭博社的一份調查顯示，經濟學家對明年上半年美國經濟增長的預測中值高於上一次衰退後的同期水平。

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責任編輯：李勝君

 

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 美股 機票 新冠肺炎疫情 零售 美國 通脹 信用卡

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