【2022年部署】晉裕予恒指明年目標27000點 推薦20隻港股及美股

晉裕集團投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊表示，現時恒指的估值屬相對低位，其市帳率已處於近十年新低，在資金面放鬆的情況下，明年港股將會看高一線，預期明年恒指將會先低後高，中線具上升空間，並在估值修復的帶動下，全年帶來正回報，目標為27000點。

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他又提及，看好中美股市發展，在溫和經濟復甦環境下，預期明年美股將有接近雙位數的升幅，認為明年美國增長股的表現將能領先價值股，又認為增長股不存在估值泡沫，因為相比 2000年科網爆破時的超高市盈率水平，目前仍還有一段很大距離，明年標指的目標看5000點，科技股比重較大的納指更為樂觀，目標可試17500點。他指出，預計明年財政及貨幣政策不會進一步收緊，若內地經濟面臨太大壓力，當地明年上半年或進行減息。

黃子燊指出，在選擇板塊方面，由於目前科網板塊估值已低殘，料科網板塊或已在底部區域，加上預期明年政策對市場友善度會有所提升，有關板塊具有估值修復空間。而新能源產業鏈板塊亦值得留意，2030年碳達峰已經成為國策、考慮到國內政府的執行力度，有關板塊將迎來高成長，另外，由於預料香港與內地將於明年年中前全面通關等因素，看好消費及本地通關相關板塊。展望明年，晉裕看好20隻股票，包括10隻港股及10隻美股。

晉裕明年看好港股一覽：

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至於看好的美股，則包括Nvidia (美：NVDA)、高通 (美：QCOM)、ASML (美：ASML)、微軟 (美：MSFT)、CrowdStrike (美：CRWD)、Zscaler (美：ZS)、蘋果 (美：AAPL)、家得寶 (美：HD)、Nike (美：NKE)及萬豪 (美：MAR)。

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