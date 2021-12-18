【英鎊定期存款】英鎊短存12.88厘最後召集　輕鬆賺息7萬港元

▲ 英鎊定存息最高12.88厘，7天料速賺逾7萬港元利息。

英倫銀行一如花旗所料加息0.15厘，也是G7大國中、率先轉鷹加息的主流央行，刺激滙豐 （00005） 及渣打香港 （02888） 股價勁彈，英鎊兌美元也止跌喘定，暫約在1.33水平，大行花旗預期鎊滙的長遠目標價可守穩1.32，大新 （02356） 更料明年首季英鎊高見1.35。

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半年港元定存最高0.8厘《下一頁》

專家提醒，BNO等港人對英鎊有需要者，宜趁定期存款高息仍在，先鎖定特惠息，冀滙息雙賺。畢竟眼下不少存息於今年底到期，例如建行亞洲7天年息9厘、中銀香港 （02388） 及集友同為10厘、滙豐（HSBC）有11厘、恒生 （00011） 及南商齊享12厘、以及富邦的12.88厘，上述高息王皆在最後召集。

如以南商年息12厘，定期存款的上限為等值1,000萬港元，7天料輕鬆賺息約2.3萬港元。而富邦最盡更可敍造等值3,000萬港元，大戶料可賺盡逾7.4萬港元，惟須注意兩行要扣除由港元兌換為英鎊的買賣差價。

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本來市場普遍憧憬英國須押後至明年2月才加息0.15厘，如高盛等料忍手，因南非病毒疫襲全球，Omicron更在英國首奪命，如今死亡個案已驟增至逾百宗；花旗卻是鮮有的大行唱反調，力排眾議料英倫銀行會作壓軸加息0.15厘。

猶記得11月時英倫銀行彈弓手，爆冷未有加息，一改早自10月已多番放風須調高政策利率，外電指偷步炒加息的好倉盤被挾至傷失慘重，更累英鎊兌美元急插水，跌穿1.35的重要關口，考驗1.31新低。然而，英國加息後，一度令鎊滙抽升0.8%，急彈至約1.3374。

被網民視為英鎊最準分析員、即花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖指，英國通脹持續升温、以及就業數據強勁，料明年須再加息。

但市料加息對滙價只起短暫提振，因隱患仍多，例如受脱歐後遺症、歐洲難民、以致烏克蘭地緣政冶等困擾，令英鎊暫難大升。花旗的陳正犖料未來3個月、半年到1年英鎊失守1.3關、乍現1.29低位，長遠目標為1.32。

大新高級經濟師温嘉煒指，明年首季英鎊的上落區間料介乎1.315到1.35，且預期英國明年再加3次息、合共累加0.75厘。上商研究部主管林俊泓亦不約而同估計，來年英國加3次息，然而，鎊滙料約在1.31浮沉。

此外中小港銀已搶閘鬥加英鎊定期存款息，包括大眾銀行及上海商業銀行，後者於本月初調升半年及1年期，新息率分別報0.25厘、以及1年的0.45厘，這兩存期皆為同期的高息王；而長息更巳累加0.15厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君