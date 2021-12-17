《英鎊定期存款》：英鎊短存12.88厘最後召集 輕鬆賺息7萬港元

▲ 英鎊定存息最高12.88厘，7天料速賺逾7萬港元利息。

英倫銀行昨天(12月16日)議息後，一如花旗所料加息0.15厘，也是G7大國中、率先轉鷹加息的主流央行，刺激滙豐(00005)及渣打香港(02888)今天(17日)勁彈逾2%，英鎊兌美元也止跌喘定，暫約在1.33水平，大行花旗預期鎊滙的長遠目標價可守穩1.32，大新(02356)更料明年首季英鎊高見1.35。

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專家提醒，BNO等港人對英鎊有需要者，宜趁定期存款高息仍在，先鎖定特惠息，冀滙息雙賺。畢竟眼下不少存息於今年底到期，例如建行亞洲7天年息9厘、中銀香港(02388)及集友同為10厘、滙豐(HSBC)有11厘、恒生(00011)及南商齊享12厘、以及富邦的12.88厘，上述高息王皆在最後召集。

如以南商年息12厘，定期存款的上限為等值1,000萬港元，7天料輕鬆賺息約2.3萬港元。而富邦最盡更可敍造等值3,000萬港元，大戶料可賺盡逾7.4萬港元，惟須注意兩行要扣除由港元兌換為英鎊的買賣差價。

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本來市場普遍憧憬英國須押後至明年2月才加息0.15厘，如高盛等料忍手，因南非病毒疫襲全球，Omicron更在英國首奪命，如今死亡個案已驟增至逾百宗;花旗卻是鮮有的大行唱反調，力排眾議料英倫銀行會作壓軸加息0.15厘。

猶記得11月時英倫銀行彈弓手，爆冷未有加息，一改早自10月已多番放風須調高政策利率，外電指偷步炒加息的好倉盤被挾至傷失慘重，更累英鎊兌美元急插水，跌穿1.35的重要關口，考驗1.31新低。然而，昨晚加息後，一度令鎊滙抽升0.8%，急彈至約1.3374。

被網民視為英鎊最準分析員、即花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，英國通脹持續升温、以及就業數據強勁，料明年須再加息。

但市料加息對滙價只起短暫提振，因隱患仍多，例如受脱歐後遺症、歐洲難民、以致烏克蘭地緣政冶等困擾，令英鎊暫難大升。花旗的陳正犖料未來3個月、半年到1年英鎊失守1.3關、乍現1.29低位，長遠目標為1.32。

大新高級經濟師温嘉煒今午回應查詢指，明年首季英鎊的上落區間料介乎1.315到1.35，且預期英國明年再加3次息、合共累加0.75厘。上商研究部主管林俊泓亦不約而同估計，來年英國加3次息，然而，鎊滙料約在1.31浮沉。

此外中小港銀已搶閘鬥加英鎊定期存款息，包括大眾銀行及上海商業銀行，後者於本月初調升半年及1年期，新息率分別報0.25厘、以及1年的0.45厘，這兩存期皆為同期的高息王；而長息更巳累加0.15厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君