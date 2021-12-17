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國壽最多134億人幣 投資合夥企業和信託貸款債權 參與醫療健康及新能源等項目

股樓投資 23:33 2021/12/17

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中國人壽（02628）公布，擬斥不超過134億元（人民幣．下同），分別投資合夥企業和信託貸款債權。國壽指，認繳出資75億元參與合夥企業，合夥企業的期限為8年，將投資醫療健康和科技創新領域的私募股權項目。其中，醫療健康圍繞生命科學、醫療科技、醫療服務和流通、數字醫療，而科技創新領域關注新經濟時代的新型基礎設施、核心技術平台以及產業升級應用，對單一投資項目投資額不得超過認繳出資總額20％。該集團認為，交易有利於把握醫療健康產業數字化和智能化轉型升級的發展機遇，助力提升在戰略新興產業的資產配置和投資收益水平。國壽周五收報13.04元，上升0.4%。

【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選   詳情請看【下一頁

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同時，國壽分別擬以不超過15億元及24億元，認購控股股東旗下國壽投資設立的新源股權計劃及新電股權計劃，並擬於明年12月31日前與國壽投資就兩計劃訂立新源和新電受託合同。該集團指，藉此投資新源合夥企業和新電合夥企業，前者投資綠色低碳如風電、光伏等清潔能源項目，後者投資風電、光伏和儲能等清潔能源領域的未上市企業股權。

另外，該集團指，擬以不超過20億元認購資產管理公司設立的資產支持計劃下受益憑證，而該計劃募集資金將用於向重慶信託購買所持信託貸款債權，貸款利息為每年4.75％，信託貸款期限為60個月，將於2025年5月13日到期。

【華人置業 127】 華置私有化計劃被否決 股份下周一恢復買賣   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國人壽（02628） 港股

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