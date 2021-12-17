【阿里巴巴投資者日】武衛：阿里巴巴在資本投入考慮三大因素　訂7個關鍵投資主題

▲ 武衛：阿里巴巴在資本投入考慮三大因素 訂7個關鍵投資主題

阿里巴巴 （09988） 一連兩日舉行投資者日。阿里巴巴首席財務官武衛表示，通過實施內需、全球化、高科技三大戰略，收入已經越來越多元化，阿里巴巴在資本投入的配置決策主要有三點考慮因素︰1）對集團長期戰略與目標的重要性；2）市場潛力；3）這些被投資的業務能否實現規模化和可持續增長。

阿里一連兩日辦投資者日、淘特、Lazada等業務上季勝預期，看【下一頁】

阿里巴巴集團副首席財務官徐宏指，從三大戰略及關注未來趨勢兩個維度製訂7個關鍵投資主題，分別為：大眾消費、企業服務、高科技、全球化、綠色經濟、銀髮經濟、鄉村振興。

阿里巴巴會按照三個增長階段，擬定業務在不同成長階段中的營運重點、收入模式和投資聚焦。一、「播種階段」：業務處於發展的早期，優先考慮增加用戶規模、提升消費者心智；二、「壯大階段」：業務營運重點轉向提高交易量及實現增長，投資將聚焦打造核心能力，以及提升業務競爭力，進而在中長期贏得市場份額，同時探索和把握新的收入機遇；三、「盈利階段」：注重推動消費者業務在常態化的經營條件和競爭環境中實現變現和盈利，投資聚焦於創新，培育具有變現潛力的增值服務，並密切關注投資效率和效益。

料跨境及全球商業成關鍵增長引擎之一

截至今年9月底的12個月，跨境及全球零售商業業務的支付GMV達到441億美元，支付訂單同比增長超過60%。徐宏表示，國際商業主要市場的電商滲透率相對較低，線上用戶數量不斷增長，對跨境及全球商業的增長前景感到振奮並且充滿信心，相信該業務將成為阿里巴巴的關鍵增長驅動引擎之一。

徐宏指，未來首先需要確保業務的增長，只有業務健康增長，才能有空間繼續創造新的價值和投資未來。業務上的挑戰不應該改變對未來的看法，集團堅定地為未來投資，但是會更強調紀律性。這些投資會更聚焦在能力建設和價值創造上，為業務長期的健康發展建起好的基礎和強的勢能。

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