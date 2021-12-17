【大行報告】 瑞銀大削阿里健康目標價70% 料2025財年才達至收支平衡

瑞銀發表研究報告，更新對阿里健康（00241）的財務預測，並將其評級由「買入」下調至「中性」，目標價由26元大削70%至7.8元，相當於明年預測市銷率（P/S）3.3倍。阿里健康股價今日（17日）跌5.7%，報7元，成交額4.2億元。

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瑞銀目前預期，阿里健康2021至2024財年的收入年均複合增長率為29.5%，對比早前預期為49.5%。該行指，預測顯著下調主要由於2022財年中期的業績疲弱，平台交易總額（GMV）增長令人失望，相信是因為今年的消費疲軟及競爭劇烈，而綫上處方和藥品銷售的監管預期會收緊，亦對短期收入增長構成壓力。該行料，阿里健康達收支平衡的時間將延至2025財年，主因集團提昇在供應鏈的投資、用戶獲取及互聯網醫療健康服務的能力。

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記者：郭秀慧