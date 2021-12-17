  • 20°C
香港時間 : 20211217日 (五) 22:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 瑞銀大削阿里健康目標價70% 料2025財年才達至收支平衡

股樓投資 21:33 2021/12/17

分享：

瑞銀發表研究報告，更新對阿里健康（00241）的財務預測，並將其評級由「買入」下調至「中性」，目標價由26元大削70%至7.8元，相當於明年預測市銷率（P/S）3.3倍。阿里健康股價今日（17日）跌5.7%，報7元，成交額4.2億元。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

瑞銀目前預期，阿里健康2021至2024財年的收入年均複合增長率為29.5%，對比早前預期為49.5%。該行指，預測顯著下調主要由於2022財年中期的業績疲弱，平台交易總額（GMV）增長令人失望，相信是因為今年的消費疲軟及競爭劇烈，而綫上處方和藥品銷售的監管預期會收緊，亦對短期收入增長構成壓力。該行料，阿里健康達收支平衡的時間將延至2025財年，主因集團提昇在供應鏈的投資、用戶獲取及互聯網醫療健康服務的能力。

【濠賭股】 惠譽列金沙美高梅澳博入負面觀察名單 濠賭股全綫被拋售【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

買入 目標價 阿里健康（00241） 大行報告

上一篇文章

【iM人物專訪】刺激經濟措施待落實 中港股市明年中或彈起

下一篇文章

【iMoney GIFTaway】送KORRES皇牌護膚套裝2021（總值$449）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款