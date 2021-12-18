【玄人‧峰語@iM網欄】「明小人」和「暗小人」 教你如何去認識小人





我們日常生活及工作上，都會遇到不少的「小人 」，小人者， 即不時對我們構成傷害、拖累的人， 正常人都想對他們敬而遠之。 然而，很多人都有一個相同的經歷 ，就是這些少人永遠都圍繞著自己身邊， 無論去到哪處都走不出他們的負面影響， 因此今期大家從八字裡學習如何認識小人。



從子平八字的學理上， 小人只是一個代碼， 嚴格來說小人是由「忌神」引生出來的。 之前我提過八字的學理主要分用神、藥神 、喜神、 忌神、仇神：喜、用神即是對自己有利的五行； 忌神即是對自己不利的五行、 藥神者即尅制忌神及用來解救命主的五行。 然而，五行只是一個屬性、象徵，當中可以包含人物、事物、 氣質等。 例如一個人日元五行屬木，水就是其「印星』 ，人物而言可以代表貴人、母親; 事物而言則代表學識 、手藝。 如果是木，就是此人的「比劫」， 人物可以代表兄弟姊妹、同輩、同事。如果是火、就是木命人的「 食傷」、如果以人物而言就是代表了下屬 、仔女； 就事物而言，可以代表智慧、自己製作的東西。如果是金， 對木命人而言就是「官殺」、人物代表上司、 監督人員 ；客觀事物而言代表權力、壓力。 由此可見一個五行在八字上其實是有很多代表的象徵。



而所為「小人』、其實是「忌神」的人物代表、 假設你的八字忌神是「比劫」， 通常你的小人就是你身邊的朋友或工作同級夥伴， 有時候甚至為親生兄弟所負累 。我見過不少案例， 大凡忌神時比劫時、通常是給兄弟姊妹借錢而一去無回頭 。有的案例是工作上的同一團隊同事、 往往在工作上都是篤自己背脊的小人。如果忌神時「印星」， 這種人一生都處於極無奈的狀態， 原因是印星代表貴人， 但如果一生都是忌貴人， 通常會出現一個情況， 就是越明顯幫你的人， 最終結果就是累你出事。可能他是沒有心去傷害你， 但結果卻令你陷入一個負面的局面 。如果忌神是「食傷』、通常結果都是下屬做錯事累你孭鑊 、如果是這種人， 通常我的建議就是不能假手於下屬 ，他們做了事後、 一定要再三過目。





至於如何去分「明小人」和「暗小人」， 我們可以簡單從天干地支去分類。如果忌神透天干、 通常小人都是明顯易見 ，你肉眼都會知道他就是你身邊的小人 。 如果是「暗小人』， 通常忌神藏在地支裡、平時不易察覺的， 行為象數通常都是暗箭難防哪一類。至於小人力量的大小 ，通常看在哪一個宮位 ，如果忌神在年柱， 小人殺傷力較為離身，殺傷力不大。反之、 如果忌神是貼近日元的天干地支、

殺傷力及影響力則較大 ，所以有些人很明顯的一生都貼著小人而活， 就是因為忌神太過貼身，而附近亦冇「藥神」五行去解救。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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