【玄人‧峰語@iM網欄】「明小人」和「暗小人」 教你如何去認識小人

我們日常生活及工作上，都會遇到不少的「小人 」，小人者， 即不時對我們構成傷害、拖累的人， 正常人都想對他們敬而遠之。 然而，很多人都有一個相同的經歷 ，就是這些少人永遠都圍繞著自己身邊， 無論去到哪處都走不出他們的負面影響， 因此今期大家從八字裡學習如何認識小人。
從子平八字的學理上， 小人只是一個代碼， 嚴格來說小人是由「忌神」引生出來的。 之前我提過八字的學理主要分用神、藥神 、喜神、 忌神、仇神：喜、用神即是對自己有利的五行； 忌神即是對自己不利的五行、藥神者即尅制忌神及用來解救命主的五行。 然而，五行只是一個屬性、象徵，當中可以包含人物、事物、氣質等。 例如一個人日元五行屬木，水就是其「印星』 ，人物而言可以代表貴人、母親; 事物而言則代表學識 、手藝。 如果是木，就是此人的「比劫」， 人物可以代表兄弟姊妹、同輩、同事。如果是火、就是木命人的「食傷」、如果以人物而言就是代表了下屬 、仔女； 就事物而言，可以代表智慧、自己製作的東西。如果是金，對木命人而言就是「官殺」、人物代表上司、 監督人員 ；客觀事物而言代表權力、壓力。由此可見一個五行在八字上其實是有很多代表的象徵。
而所為「小人』、其實是「忌神」的人物代表、假設你的八字忌神是「比劫」， 通常你的小人就是你身邊的朋友或工作同級夥伴，有時候甚至為親生兄弟所負累 。我見過不少案例， 大凡忌神時比劫時、通常是給兄弟姊妹借錢而一去無回頭 。有的案例是工作上的同一團隊同事、往往在工作上都是篤自己背脊的小人。如果忌神時「印星」，這種人一生都處於極無奈的狀態， 原因是印星代表貴人， 但如果一生都是忌貴人， 通常會出現一個情況， 就是越明顯幫你的人， 最終結果就是累你出事。可能他是沒有心去傷害你，但結果卻令你陷入一個負面的局面 。如果忌神是「食傷』、通常結果都是下屬做錯事累你孭鑊 、如果是這種人， 通常我的建議就是不能假手於下屬 ，他們做了事後、 一定要再三過目。
至於如何去分「明小人」和「暗小人」， 我們可以簡單從天干地支去分類。如果忌神透天干、通常小人都是明顯易見 ，你肉眼都會知道他就是你身邊的小人 。 如果是「暗小人』， 通常忌神藏在地支裡、平時不易察覺的，行為象數通常都是暗箭難防哪一類。至於小人力量的大小 ，通常看在哪一個宮位 ，如果忌神在年柱， 小人殺傷力較為離身，殺傷力不大。反之、如果忌神是貼近日元的天干地支、
殺傷力及影響力則較大 ，所以有些人很明顯的一生都貼著小人而活，就是因為忌神太過貼身，而附近亦冇「藥神」五行去解救。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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