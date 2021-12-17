【華人置業 127】 華置私有化計劃被否決 股份下周一恢復買賣

華人置業（00127）私有化計劃被否決，下周一（20日）復牌。華置今日（17日）舉行股東特別大會，表決由行政總裁陳凱韻提出以每股4元進行私有化的動議。據公司公告，74名出席會議的計劃股東中，僅10名贊成私有化計劃，其餘64人投反對票，佔出席股數約10.8%，由於比率多於10%的最高反對門檻，即私有化計劃遭到否決。

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大股東「大劉」劉鑾雄及太太「甘比」陳凱韻早前提出以每股4元私有化華置，倘成功即可以約20億元就可將華置旗下估值逾百億元的資產收歸旗下。由於陳凱韻已持有華置14.99億股或74.99%，於私有化議案進行表決時是不可投票，因此於股東特別大會上，須在小股東手上取得75%贊成，以及不能多於10%反對票。

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記者：郭秀慧