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【華人置業 127】 華置私有化計劃被否決 股份下周一恢復買賣

股樓投資 21:09 2021/12/17

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華人置業（00127）私有化計劃被否決，下周一（20日）復牌。華置今日（17日）舉行股東特別大會，表決由行政總裁陳凱韻提出以每股4元進行私有化的動議。據公司公告，74名出席會議的計劃股東中，僅10名贊成私有化計劃，其餘64人投反對票，佔出席股數約10.8%，由於比率多於10%的最高反對門檻，即私有化計劃遭到否決。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

大股東「大劉」劉鑾雄及太太「甘比」陳凱韻早前提出以每股4元私有化華置，倘成功即可以約20億元就可將華置旗下估值逾百億元的資產收歸旗下。由於陳凱韻已持有華置14.99億股或74.99%，於私有化議案進行表決時是不可投票，因此於股東特別大會上，須在小股東手上取得75%贊成，以及不能多於10%反對票。

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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記者：郭秀慧

經濟 復牌 劉鑾雄 陳凱韻 華人置業（00127） 華置 私有化

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