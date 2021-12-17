【內房危機】世茂收21億退出「維港滙」項目　料虧損7.7億

▲ 世茂以21億退出「維港滙」項目 料虧損7.7億

世茂集團 （00813） 宣布，旗下間接全資附屬公司以20.9億元出售用於擁有、發展、出資、推銷及管理西南九龍物業發展項目「維港滙」的特殊目的公司予爪哇控股 （00215） ，交易完成後不再擁有公司任何權益，意味全面退出「維港滙」項目。

「維港滙」位於香港九龍長沙灣荔盈街6及8號，為臨海的高尚住宅項目，由會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇控股合作發展，並就此成立特殊目的公司。

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世茂股份出售物管業務予世茂服務，看【下一頁】

該特殊目的公司涉及三間公司，包括加耀發展有限公司、得倫有限公司及Grand Victoria Finance Company Limited。世茂持有各目標公司已發行股本的22.5%及相應股東貸款。

根據買賣協議，世茂同意出售銷售股份及銷售貸款約28.6億元，總代價為20.86億元。世茂表示，預期截至今年底止財年，扣除出售事項相關成本及費用前，出售事項確認虧損7.7億元。所得款項料用於業務發展、償還債務及一般企業用途。

世茂指，董事認為出售事項將為集團提供額外的營運資金，並改善集團的現金流量。

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