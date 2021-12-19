【山地悠遊人生@iM網欄】童話小國（下）-虛擬居留權

上期講到童話小國愛沙尼亞，在脫離俄羅斯極權統治後迅速發展，2 011年加盟歐元區後經濟急速增長，被列為高收入國家， 成為歐盟的科技鉅子，到底有什麼板斧？

除了將數字化運用在國民日常生活上面， 在公共服務領域更是堪稱翹楚。在首都塔林， 幾乎所有公共交通運輸工具都是免費， 同時也積極提升載客服務質數，政策實施以來，不僅提升了搭乘率、 減少弱勢民眾的負擔、亦大大舒緩了市區堵車情況。 為了展示愛沙尼亞是創新國家的形象， 更很早就提供無人駕駛的公車，雖然實際效用不大。

▲ 無人駕駛公車，超迷你，不可思議，但仍然需要一位職員在車內。 ▲ 愛沙尼亞的長途巴士又新又便宜，全程免費Wi-Fi

政府還極力培育高科技人才，其中最為人熟悉的聊天軟體 Skype ，始創者就是愛沙尼亞人，後來微軟以 85 億美元的價格買下 Skype， 不過大部分開發團隊和僱員仍然在愛沙尼亞首都塔林工作。

「電子公民身份證」（e-Residency）

愛沙尼亞是世界上第一個提供電子居留權的國家，早在2014年推 出了「電子公民身份證」（e-Residency）的政策， 簡單點說就是虛擬居留權， 成為第一個提供跨國數字身份認證的國家。當之無愧是元宇宙（Me taverse）始祖。

任何人只需花100歐元，僅20分鐘，就可以在網上註冊成為「 電子公民」。這並不真實的國籍證明，不能夠憑此證入境、 居留或工作，也不能用作旅行證件，不過在網絡全球化的今天， 電子公民身份可以在愛沙尼亞暢通無阻地開展商業活動。 持有電子身份就可以在網上開設愛沙尼亞銀行賬戶、轉資金。 可以在網上註冊成立公司、也可進行申報納税、 還可以利用數字簽名簽署文件和合同，遠程管理公司。

即等同於透過成為愛沙尼亞的電子居民， 就能在世界任何地方無紙化建立和管理一間歐盟公司， 享受多種跨境合作的商業便利。電子居留權也是世界上第一個區塊鏈 Blockchain 的身份證件，值得說明的是：

～電子居留權不能當作簽證和護照使用

～它不等同於愛沙尼亞公民，只是網絡上的一個身份

～在愛沙尼亞以外的地區領取此證需另加20歐元

～要無犯罪記錄者才可申請

到現在為止，有來自170個國家的人，約 7萬人申請了e-Residency，並且成立了12,000 多家新公司。除了創辦和管理一家歐盟公司之外，e- Residency 還有更多的用途：

例如可提供安全數字身份，可以支持在線驗證身份，了解客戶要求。 這使得公司能夠更快，更輕鬆，更低成本地跟客戶溝通。

不僅可以鞏固本國經濟，更將企業對企業 B2B 客戶機會推廣到歐盟其他國家， 使商業活動能夠在互聯網高效的環境中安全地開展。 其中成功的案例，鄰國塞爾維亞高端汽車服務公司 Limos4 過去需要支付7%的信用卡手續費，而當Limos4 在愛沙尼亞開展業務後，便通過 PayPal 來處理轉帳，且只要繼續投資就無需交税，利潤提高了20%。

什麼人適合申請電子公民身份證：

國際貿易人士， 電子商務人士，金融從業者，創業家，經常出國旅遊的人， 計劃海外移民或出國接受教育的人士，區塊鏈從業者等。

▲ 愛沙尼亞首都及全國最大城市為塔林 ▲ 優雅又豪爽，是我對愛沙尼亞人的總結 ▲ 愛沙尼亞人很懂享受生活 ▲ 唯一缺點是太冷，夏天最熱只有25度，坐在戶外需要蓋毛毯 ▲ 舊火車站改造成時尚熱點 ▲ 捨棄工業，打造旅遊城市，舊工廠改建為餐廳酒吧 ▲ 朋友家後院蓋玻璃小屋，用來招待朋友 ▲ 朋友家後院蓋玻璃小屋，一邊燒烤一邊聚會 作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！ 更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

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