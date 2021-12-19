【山地悠遊人生@iM網欄】童話小國（下）-虛擬居留權

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【英倫的天空@iM網欄】英國A-Level 有什麽優勢?
上期講到童話小國愛沙尼亞，在脫離俄羅斯極權統治後迅速發展，2
除了將數字化運用在國民日常生活上面，
政府還極力培育高科技人才，其中最為人熟悉的聊天軟體 Skype ，始創者就是愛沙尼亞人，後來微軟以 85 億美元的價格買下 Skype，
「電子公民身份證」（e-Residency）
愛沙尼亞是世界上第一個提供電子居留權的國家，早在2014年推
任何人只需花100歐元，僅20分鐘，就可以在網上註冊成為「
即等同於透過成為愛沙尼亞的電子居民，
～電子居留權不能當作簽證和護照使用
～它不等同於愛沙尼亞公民，只是網絡上的一個身份
～在愛沙尼亞以外的地區領取此證需另加20歐元
～要無犯罪記錄者才可申請
到現在為止，有來自170個國家的人，約 7萬人申請了e-Residency，並且成立了12,000 多家新公司。除了創辦和管理一家歐盟公司之外，e-
例如可提供安全數字身份，可以支持在線驗證身份，了解客戶要求。
不僅可以鞏固本國經濟，更將企業對企業 B2B 客戶機會推廣到歐盟其他國家，
什麼人適合申請電子公民身份證：
國際貿易人士， 電子商務人士，金融從業者，創業家，經常出國旅遊的人，
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生