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【多圖】藍綠色優雅靚裝吸客　上車客843萬入市日出康城首都

股樓投資 20:53 2021/12/17

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將軍澳區發展日漸完善，其中日出康城一帶本身就坐擁各樣配套，較受市場歡迎，近日就有外區買家買入日出康城首都一個兩房單位上車做業主。美聯物業林振聲表示，買家睇好該區後市，故斥843萬元承接。

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同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

上述成交單位為首都5座左翼高層C室，實用面積519平方呎，屬2房間隔，佈局企理，景觀開揚，兼擁企理裝修，吸引外區客承接上車。據悉，單位原叫價880萬元，議價後調減至843萬元成交，減幅約4.2%，折合實用呎價約16,243元。

從代理提供的單位相可見，單位內櫳新淨整潔，全屋以統一色調和簡約風格裝修，相當大方俐落。資料顯示，原業主於2018年12月以約700萬元購得，是次轉手帳面獲利約143萬元，升值2成。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 謝昕蕎

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