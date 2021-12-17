【90後財務自由人@iM網欄】財務自由是為了退休？

筆者「30歲財務自由」YouTube頻道上周訪問退休投資專家 曾智華（Luke Sir），討論到快樂退休的要訣，Luke Sir表示，關鍵在於要找另一個舞台發揮，繼續當一個有用的人， 要每朝早起身感受到有人期待見到自己。簡單而言， 就是不要完全退休！如果不喜歡現在的工作， 財務自由之後可以選擇另外尋找自己感到熱誠的舞台， 但是千萬不要完全不工作，因為這樣很容易失去人生的意義。

筆者對Luke Sir的看法完全同意。財務自由應該是一個階段性的目標， 但絕對不應該是終極目標。 每個人的終極目標都應該是活出自己生命中的意義， 找到自己在世界中最能夠發揮自己長處的獨特定位。

讀書兼事業達財務自由

筆者於2013年在香港大學讀書期間已經開始創業， 讀書又兼顧業務，當然不容易，但卻能夠畢業並獲得榮譽學位， 又有了自己的事業。到2019年，筆者給自己的目標是要在202 1年達到財務自由，有一定的資產，每月收入去到某一個水平。 過去幾年，不斷嘗試新的生意及投資，完全以財務自由為終極目標。 結果，今年年頭筆者初步做到了自己心目中的目標，開心了一陣子， 但結果陷入一段生命中最痛苦的迷失時期， 不知道人生再有甚麼意義。不過現在看回去， 卻慶幸有這一段慘痛經歷。

迷失後再找人生意義

最近幾個月，筆者開始找到了有關自己生存意義的答案。 事緣在過去一段時間，有5次成功創業月入起碼過10萬元盈利的經 歷，而且都是透過網絡營銷及零成本創立，這5個生意現在仍在營運 ，有團隊負責管理， 當然仍要有腦力及魄力應對新的經營及管理的困難， 但也累績了一些實戰經驗。因此，筆者與拍檔決定開辦創業課程， 幫助老闆拓展生意，或者有興趣創業的人跳出打工生涯。原本， 只打算分享自己的知識，給學員建議，但是營運了一陣子， 發現很多學員可能缺乏經驗或者自信心， 就算聽了建議都未必能夠實行， 因此我們決定直接參與有潛力的學生的生意， 這些生意全部都是零成本可以創立， 而我們運用自己的經驗親力親為幫助學員，然後以股份形式合作。 現在，已經與幾位學生開始合作計劃，並且已經盈利，進度理想。

例如，我們其中一位學員希望舉行透過綫下活動促進異性交流， 填補現在社交應用程式的空缺。我們認為這個生意點子很有獨特性， 盈利能力尚算不錯，而且能夠零成本創立。因此， 我們與幾位學員合作開辦及營運了交友業務，一個月過去， 已經成功錄得令人鼓舞的初階段成功及盈利。

經過這些經歷及反思，筆者認為自己的人生意義及任務， 就是應用上天給我在創業及營銷上少少的天賦， 幫助更多人完成他們的夢想，過程中可以為社會提供價值， 並且結識很多戰友。希望他們生意成功，以不同方式回饋社會。 這個發現，令筆者感到人生很有意義，就算已經財務自由， 也完全不會希望退休。在此， 祝福各位讀者也能找到自己人生的意義！

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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