【90後財務自由人@iM網欄】財務自由是為了退休？

筆者「30歲財務自由」YouTube頻道上周訪問退休投資專家曾智華（Luke Sir），討論到快樂退休的要訣，Luke Sir表示，關鍵在於要找另一個舞台發揮，繼續當一個有用的人，要每朝早起身感受到有人期待見到自己。簡單而言，就是不要完全退休！如果不喜歡現在的工作，財務自由之後可以選擇另外尋找自己感到熱誠的舞台，但是千萬不要完全不工作，因為這樣很容易失去人生的意義。
筆者對Luke Sir的看法完全同意。財務自由應該是一個階段性的目標，但絕對不應該是終極目標。每個人的終極目標都應該是活出自己生命中的意義，找到自己在世界中最能夠發揮自己長處的獨特定位。
讀書兼事業達財務自由
筆者於2013年在香港大學讀書期間已經開始創業，讀書又兼顧業務，當然不容易，但卻能夠畢業並獲得榮譽學位，又有了自己的事業。到2019年，筆者給自己的目標是要在2021年達到財務自由，有一定的資產，每月收入去到某一個水平。過去幾年，不斷嘗試新的生意及投資，完全以財務自由為終極目標。結果，今年年頭筆者初步做到了自己心目中的目標，開心了一陣子，但結果陷入一段生命中最痛苦的迷失時期，不知道人生再有甚麼意義。不過現在看回去，卻慶幸有這一段慘痛經歷。
迷失後再找人生意義
最近幾個月，筆者開始找到了有關自己生存意義的答案。事緣在過去一段時間，有5次成功創業月入起碼過10萬元盈利的經歷，而且都是透過網絡營銷及零成本創立，這5個生意現在仍在營運，有團隊負責管理，當然仍要有腦力及魄力應對新的經營及管理的困難，但也累績了一些實戰經驗。因此，筆者與拍檔決定開辦創業課程，幫助老闆拓展生意，或者有興趣創業的人跳出打工生涯。原本，只打算分享自己的知識，給學員建議，但是營運了一陣子，發現很多學員可能缺乏經驗或者自信心，就算聽了建議都未必能夠實行，因此我們決定直接參與有潛力的學生的生意，這些生意全部都是零成本可以創立，而我們運用自己的經驗親力親為幫助學員，然後以股份形式合作。現在，已經與幾位學生開始合作計劃，並且已經盈利，進度理想。
例如，我們其中一位學員希望舉行透過綫下活動促進異性交流，填補現在社交應用程式的空缺。我們認為這個生意點子很有獨特性，盈利能力尚算不錯，而且能夠零成本創立。因此，我們與幾位學員合作開辦及營運了交友業務，一個月過去，已經成功錄得令人鼓舞的初階段成功及盈利。
經過這些經歷及反思，筆者認為自己的人生意義及任務，就是應用上天給我在創業及營銷上少少的天賦，幫助更多人完成他們的夢想，過程中可以為社會提供價值，並且結識很多戰友。希望他們生意成功，以不同方式回饋社會。這個發現，令筆者感到人生很有意義，就算已經財務自由，也完全不會希望退休。在此，祝福各位讀者也能找到自己人生的意義！
作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。
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撰文 : Ryan（陳懷恩）
欄名 : 90後財務自由人