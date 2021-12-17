【一時佳話@iM網欄】Top Sales業績下滑因由

上周與一位同事做工作上定期Review， 她表示自從去年拿了公司業績大獎後，今年工作很不順利。 除了很多「十拿九穩」的客戶失手外，一些忠實客戶也跟她說：「 你現在『掂』啦！不用我再介紹朋友給你了。」因此新客也少了。 聽罷後，筆者便跟她分享了以下故事：

成功失敗亦難以面對

有天小明與友人結伴去郊野俱樂部打獵， 在俱樂部除了補給了一些彈藥、食物和水外，更租了一頭獵犬輔助。 其間，那頭獵犬「話頭醒尾」，不單協助主人尋找獵物所在，還會「 上山下水」找回戰利品。若獵物還未氣絕， 該獵犬還懂得補上一咬才交回主人手上，以保主人安全。 由於是次打獵，小明如虎添翼，故收穫甚豐，滿意非常。

半年後，小明又與朋友結伴去俱樂部打獵，有了上次體驗， 今次食髓知味，指名要租上次的獵犬輔助。誰知俱樂部職員說：「 先生不好意思，上次那頭獵犬現在不行了，你租另一隻吧！」 小明好奇道：「只是短短半年便不行，牠出意外嗎？」

職員：「不是，牠沒有出意外，牠一切安好。只是牠從前的名字叫S alesman，後來因為表現很好，老闆替牠改一個帥氣的名字『 Manager』，自此牠心態開始變化，速度也漸漸慢了， 不復當年勇。你還是租另一頭吧！」

很多人說，失敗難面對，其實成功也一樣難面對。 假設客戶決定購買的滿分是10分（即客戶會拉你腳， 求你賣給她的狀態，可惜筆者自出娘胎還未見識過），最低分是0分 （無論你做甚麼，客戶也堅決不買），5分是合格綫。 而大部份客戶決定購買時也只是處於6、7分的水平。換言之， 客戶買與不買也只是1、2分的差別，真的是一念天堂，一念地獄。

Stay Hungry Stay Foolish

就筆者觀察，這位同事自去年拿大獎後，除變得富有， 失去從前的飢渴感外，心態上也如故事裡的獵犬一樣起了變化。 當客戶跟她說要考慮一下時，她會覺得客戶不識貨， 有一個好顧問放在面前也不懂選，不做你生意也罷。 這種傲慢的態度會導致見客時不夠「Chur」，由6、7分跌低過 5分，銷售以失敗告終。

其次，她把成功歸於自己，沒有把榮耀歸與客戶， 這樣便失去客戶的支持。很多長期走紅的歌星拿獎後， 台前台後一定會多謝歌迷們的支持，這樣便把自己與歌迷們掛鈎， 自己獲獎就等於歌迷們獲獎，試問歌迷們又怎會不繼續花錢支持呢？

為甚麼筆者會這麼清楚？因為我也經歷過她現在這階段， 但很感恩我有一個好師傅。他在我初嚐成功時便告誡說：「 話之你未來做到天皇巨星，出到市場也要做一張地毯，要禁得磨、 禁得踩！」總之無論做人或做銷售，只要做到蘋果創辦人喬布斯（S teve Jobs）名言：Stay Hungry，Stay Foolish。便可走少一些彎路。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！