【著數優惠】花旗銀行推大抽獎 禮品總值逾40萬 包括黃子華舞台劇門票 酒店套票

踏入年底，市民消費意欲高漲，銀行也推出優惠吸客。為慶祝 Citi Mobile® App 快閃大抽獎一週年，花旗銀行特別於 2021年12月21日至2022年1月7 日逢星期二、五推出「快閃大抽獎一週年感謝祭」，客戶有機會贏取總值超過400,000元 的豐富禮品。

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以上大抽獎包括全城熱搶的張敬軒專輯及超神秘驚喜、一票難求的黃子華x 潘燦良主演舞台劇《最後禮物》門票兩張、超人氣酒店 Staycation 套票、至潮平版電腦等。客戶亦可登記參加「壓軸 Jackpot 大抽獎」，有機會贏取至潮手機。

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於推廣期內，客戶逢星期二、五可登入 Citi Mobile® App 登記「Get More」參加一週年特別版快閃大抽獎，在指定日期用花旗銀行信用卡/扣賬卡完成 1 次交易，無須最低簽賬要求，即有機會贏取以上豐富禮品，另可登記參加「壓軸 Jackpot 大抽獎」，於推廣期內完成指定交易項目 1 次 1，即有機會贏取至潮手機。

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而花旗銀行於推廣期內亦會推出一系列「Get More」個人化優惠2，例如用Citi Pay All繳費賺取高達1,800元超市禮券、申請稅季貸款享高達4,000元現金券及至潮耳機、申請信用卡貸款或分期計劃有機會贏取近期最 Hit 遊戲機、投保有機會贏取五星級酒店下午茶等，以答謝客戶支持。

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花旗銀行又指，自去年 12 月起推出 Citi Mobile® App 快閃大抽獎，每個星期二為客戶送上驚喜獎賞，一直深受客戶歡迎。推出快閃大抽獎一年以來，手機銀行的客戶流量比推出前接近翻倍，而每逢抽獎日，手機銀行客戶人數比其他日子平均多出三成，超過六成客戶增加了瀏覽次數。

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記者：陳詠妍