【清酒新世界@iM網欄】酒米之王 松本酒造．五

松本酒造．五

這篇也是介紹澤屋的「守破離」系列，雖說澤屋まつもと 守破離 愛山也非常優質，亦是一年一造的限定品，但接著介紹的山田錦可說是澤屋守破離系列最頂級之一。

最好的當然要壓軸介紹，山田錦一共有兩款清酒，不過兩款清酒的發展方向不同，今星期先介紹的是澤屋まつもと 守破離的秋津地區山田錦 Saido。「Saido」是指西戸，秋津地區從南至北由三個地區組成，分別是「Furuke」古家、「Tsuneda」常田和「Saido」 西戸，而這款清酒正是採用了西戸地區所種植的山田錦來釀造。如果你熟悉清酒的話，山田錦被稱為酒米之王，來自兵庫縣東條地區的山田錦都是被稱為特A區的，那裏種植的山田錦也是被公認為最頂尖的存在，而東條地區的最上游部分就是秋津地區的西戸地區，松本酒造正是看中了這一區，特別挑選最為優秀的酒米來釀造這款清酒，同時他們也一直在考究比特A區山田錦更好的酒米。

澤屋まつもと 守破離的秋津地區山田錦 Saido還是JAL(日本航空)頭等艙的用酒，相信令人更加期待！這款清酒的口味及香氣方面，讓人感受到一種幸福的感覺，香氣非常之溫和，不會很霸道。雖然清酒熟成2年才出售，但沒有令水果香的味道減退，反而加強了酒中溫和的米香，當清酒入口時鮮味就會變的更清晰。Saido釀造出柔和的米香配上白桃的果香，在品嚐的同時感受到幸福的感覺。

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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