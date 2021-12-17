【大行點睇】合營信義晶硅有助分散風險 瑞信維持信義光能跑贏大市評級

信義光能 （00968） 及信義玻璃 （00868） 成立合營企業信義晶硅，從事多晶硅生產項目，瑞信發表報告，指該廠房建築時間較長，第一期最早於2023年投產，對公司短期的刺激有限。不過，該行指有助公司分散太陽能價值鏈的風險，能更受惠太陽能市場的增長需求。

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瑞信又認為，合營長遠可產生協同效應，在行業整合下，多晶硅及太陽能玻璃有較接近的客戶群。雖然近期太陽能需求轉弱，但預計信義光能仍受惠於2022年太陽能需求反彈及市佔率增加，因此維持「跑贏大市」評級，目標價20元。

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