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【大行點睇】合營信義晶硅有助分散風險 瑞信維持信義光能跑贏大市評級

股樓投資 20:30 2021/12/17

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信義光能 （00968） 及信義玻璃 （00868） 成立合營企業信義晶硅，從事多晶硅生產項目，瑞信發表報告，指該廠房建築時間較長，第一期最早於2023年投產，對公司短期的刺激有限。不過，該行指有助公司分散太陽能價值鏈的風險，能更受惠太陽能市場的增長需求。

同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

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瑞信又認為，合營長遠可產生協同效應，在行業整合下，多晶硅及太陽能玻璃有較接近的客戶群。雖然近期太陽能需求轉弱，但預計信義光能仍受惠於2022年太陽能需求反彈及市佔率增加，因此維持「跑贏大市」評級，目標價20元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

太陽能 港股 經濟 目標價 信義光能（00968） 信義玻璃（00868）

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