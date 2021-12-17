日出康城竟罕錄低市價成交　業主劈價百萬沽貨　代理：為吸引買家

最近數月，將軍澳樓價屢錄新高成交，但近期日出康城竟罕錄低市價成交，有業主為了吸引買家，不惜減價百萬賣樓。

美聯物業林振聲說，日出康城領都5座左翼低層D室，實用面積972平方呎，4房1套連士多房間隔，望園景，原叫價1,200萬元，但為吸引買家決定降價百萬，終以1,100萬元成交，低市價約3%，實用呎價約11,317元。

代理透露，買家為剛沽出自住單位之同區換樓客，見上述單位叫價吸引，所以即時落訂承接。資料顯示，原業主於2012年11月以約699萬元購入上述單位，持貨9年，現轉手帳面獲利約401萬元，物業期內升值57%。

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