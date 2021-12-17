  • 19°C
香港時間 : 20211217日 (五) 23:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴ESG】阿里巴巴公布2030年前碳中和目標　明年起發布ESG報告

股市 23:00 2021/12/17

分享：

阿里巴巴 （09988） 公布2030年前實現碳中和目標，推出範圍3+目標，範圍1、2及3延伸至集團生態體系其他參與者的碳排放，發起「15年減碳15億噸（1.5 Gigatons for 1.5°C）」項目倡議，旨在2035年前帶動集團生態體系減碳15億噸。同時，阿里巴巴目標自2022年起將每年發佈ESG報告，披露具體的年度進展，以改進信息及數據披露和報告機制。

*逢交易日早9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*

阿里一連兩日辦投資者日、淘特、Lazada等業務上季勝預期，看【下一頁】

阿里巴巴承諾於2030年前實現範圍1及2碳中和，範圍3碳排放強度則較2020年降低50%。阿里雲更目標成為首個於2030年前同時實現範圍1、2及3碳中和的業務。

所謂範圍1排放，為報告企業擁有或控制運營產生的溫室氣體排放，例如於鍋爐、熔爐及汽車燃燒燃產生的排放；範圍2排放是指報告企業消耗所購電力、蒸汽、供熱或製冷而產生的溫室氣體排放。範圍3排放則是報告企業價值鏈上發生的所有間接排放。

另外，阿里巴巴表示，已申請加入科學碳目標倡議組織（Science Based Target initiative， SBTi），並基於企業雄心助力1.5°C 限溫目標行動（Business Ambition for 1.5°C）製定其減碳舉措和策略，並以直接減碳優先於消除，消除優先於抵銷，推進集團的減碳戰略。

以三層ESG治理架構實現碳中和目標

阿里巴巴宣布，會以三層ESG治理架構來監督、管理及支持各項工作：1）集團董事會層面的可持續發展委員會，將由集團獨立董事楊致遠擔任主席，並由其他董事會員包括郭德明、蔡崇信及武衛共同參與；2）可持續發展管理委員會，負責策略設計、目標製定及管理工作；3）由各業務單元代表組成的可持續發展工作組，負責統籌及推動相關項目落地的執行工作。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，ESG策略是集團長期發展的重要基礎。作為一個獨特的平台運營者，集團將聯動中國以至全球的消費者、商家及合作夥伴，實踐全新的範圍3+目標。

阿里巴巴集團副總裁兼阿里巴巴可持續發展管理委員會主席陳龍指，相信數字平台可以在低碳循環經濟中扮演重要角色，並推動實現《巴黎協定》努力將氣溫升幅限制在1.5°C之内的目標。「範圍3+」則借助數字平台的能力，面向集團生態體系內廣泛的持份者，影響他們並倡議支持低碳產品、服務及行為。

相關文章：【阿里巴巴大股東】軟銀捨中投印？　擬明年印度投資高達780億元

港股 阿里巴巴 碳中和 ESG 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

上一篇文章

【儲局官員】威廉斯：加息將是積極發展信號

下一篇文章

【阿里巴巴投資者日】武衛：阿里巴巴在資本投入考慮三大因素　訂7個關鍵投資主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股四巫日市況】道指跌逾600點　納指跌逾1.2%　10年債息插穿1.38厘（不斷更新）
【美股四巫日市況】道指跌逾600點　納指跌逾1.2%　10年債息插穿1.38厘（不斷更新）
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決　「甘比」陳凱韻：尊重股東意願　小股東批「投資恒大是錯誤」
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決　「甘比」陳凱韻：尊重股東意願　小股東批「投資恒大是錯誤」
【港股ADR+夜期】限離岸交易疑誤傳　實為限「假外資」　富途一度倒升　恒指夜期跌39點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】限離岸交易疑誤傳　實為限「假外資」　富途一度倒升　恒指夜期跌39點（不斷更新）
【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕　僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）
【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕　僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）
【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布
【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布
【恒指ADR+夜期】阿里美股再失120關　騰訊ADR低港2%　夜期升1點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股再失120關　騰訊ADR低港2%　夜期升1點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款