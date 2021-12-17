【阿里巴巴ESG】阿里巴巴公布2030年前碳中和目標　明年起發布ESG報告

阿里巴巴 （09988） 公布2030年前實現碳中和目標，推出範圍3+目標，範圍1、2及3延伸至集團生態體系其他參與者的碳排放，發起「15年減碳15億噸（1.5 Gigatons for 1.5°C）」項目倡議，旨在2035年前帶動集團生態體系減碳15億噸。同時，阿里巴巴目標自2022年起將每年發佈ESG報告，披露具體的年度進展，以改進信息及數據披露和報告機制。

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阿里巴巴承諾於2030年前實現範圍1及2碳中和，範圍3碳排放強度則較2020年降低50%。阿里雲更目標成為首個於2030年前同時實現範圍1、2及3碳中和的業務。

所謂範圍1排放，為報告企業擁有或控制運營產生的溫室氣體排放，例如於鍋爐、熔爐及汽車燃燒燃產生的排放；範圍2排放是指報告企業消耗所購電力、蒸汽、供熱或製冷而產生的溫室氣體排放。範圍3排放則是報告企業價值鏈上發生的所有間接排放。

另外，阿里巴巴表示，已申請加入科學碳目標倡議組織（Science Based Target initiative， SBTi），並基於企業雄心助力1.5°C 限溫目標行動（Business Ambition for 1.5°C）製定其減碳舉措和策略，並以直接減碳優先於消除，消除優先於抵銷，推進集團的減碳戰略。

以三層ESG治理架構實現碳中和目標

阿里巴巴宣布，會以三層ESG治理架構來監督、管理及支持各項工作：1）集團董事會層面的可持續發展委員會，將由集團獨立董事楊致遠擔任主席，並由其他董事會員包括郭德明、蔡崇信及武衛共同參與；2）可持續發展管理委員會，負責策略設計、目標製定及管理工作；3）由各業務單元代表組成的可持續發展工作組，負責統籌及推動相關項目落地的執行工作。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，ESG策略是集團長期發展的重要基礎。作為一個獨特的平台運營者，集團將聯動中國以至全球的消費者、商家及合作夥伴，實踐全新的範圍3+目標。

阿里巴巴集團副總裁兼阿里巴巴可持續發展管理委員會主席陳龍指，相信數字平台可以在低碳循環經濟中扮演重要角色，並推動實現《巴黎協定》努力將氣溫升幅限制在1.5°C之内的目標。「範圍3+」則借助數字平台的能力，面向集團生態體系內廣泛的持份者，影響他們並倡議支持低碳產品、服務及行為。

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