【港股牛熊】富途股民月均交易13次 大市成交按年增加 香港股市現時尚未夠恐慌？

富途證券國際（香港）發表統計數據，指過去一年該行香港客戶平均交易次數為154次，即一個月平均交易近13次，炒股心態並未冷卻，而在熱門交易港股之中，小米 （01810） 及騰訊控股 （00700） 分別排行首兩位。根據公告，富途現時在香港累積用戶達到222萬人，數據有一定啟示性。

同場加映 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

實際上，該數據與港交所 （00388） 的數字亦不謀而合，根據其網站，今年首11個月的平均每日成交金額為1,715億元，較去年同期的1,284億元上升34%，期內衍生權證平均每日成交金額為113億元，較去年同期的93億元上升22%。

同場加映 【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機