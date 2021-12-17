  • 21°C
香港時間 : 20211217日 (五) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股牛熊】富途股民月均交易13次 大市成交按年增加 香港股市現時尚未夠恐慌？

股樓投資 20:17 2021/12/17

分享：

富途證券國際（香港）發表統計數據，指過去一年該行香港客戶平均交易次數為154次，即一個月平均交易近13次，炒股心態並未冷卻，而在熱門交易港股之中，小米 （01810） 及騰訊控股 （00700） 分別排行首兩位。根據公告，富途現時在香港累積用戶達到222萬人，數據有一定啟示性。

同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

實際上，該數據與港交所 （00388） 的數字亦不謀而合，根據其網站，今年首11個月的平均每日成交金額為1,715億元，較去年同期的1,284億元上升34%，期內衍生權證平均每日成交金額為113億元，較去年同期的93億元上升22%。

同場加映    【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 成交 經濟 香港交易及結算所有限公司 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【大行點睇】合營信義晶硅有助分散風險 瑞信維持信義光能跑贏大市評級

下一篇文章

【異動股】金科服務急升12%　大股東轉讓22%股份予戰略投資者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款