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【有相睇】慈雲山居屋放盤十個月無人吼　累減逾百萬終獲承接　未補價318萬沽

股樓投資 20:06 2021/12/17

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樓市好，業主叫價強硬是常事，不過有些放盤就不幸未獲得買家青睞，業主終要減價放售。富誠地產林惠芳表示，慈雲山慈愛苑F座低層5室，單位為2房間隔，實用面積401平方呎，座向東南望屋苑街景，日前以318萬元（綠表）成交，實用呎價7,930元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

林惠芳指，上述單位於今年2月起開價420萬元放售，但放盤10個月未獲接手，期間6度調整價錢，減幅約102萬元，日前獲區內客以白居二資格購入。她續指，買家為白居二客，近月由公屋轉移至居屋市場，花4個月時間尋寶，最終覓得筍盤。

據了解，原業主於1997年4月以88萬元（綠表）購入，持有單位24年，是次轉手賬面獲利約$230萬元，期間升值近2.6倍。代理補充，屋苑位於黃大仙雲華街2號，現時慈愛苑1-2期兩房放盤共18個，叫價由360萬至430萬元（綠表）不等。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 謝昕蕎

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