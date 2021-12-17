【AAPL】計劃取代博通Skyworks　傳Apple徵人研自家無線晶片

據《彭博社》報道，蘋果（Apple, AAPL）新辦公室正招聘工程師，以研發無線晶片，最終可能取代博通（AVGO）和 Skyworks（SWKS）提供的無線晶片。

這個位於加州爾灣（Irvine）的新辦公室正招募數十名工程師以開發無線晶片，博通、Skyworks和其他公司也在該地設有辦公室。據蘋果最近的招聘廣告顯示，蘋果需要擁有數據機晶片和其他無線半導體方面的經驗的員工。

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消息一經報道後，無線晶片製造商的股價周四（16日）下跌。Skyworks跌幅高達11%，創下自2020年3月以來的最大盤中跌幅。博通和高通（QCOM）均下跌超過4%。

近年，蘋果越來越多地宣傳其內部晶片設計對其產品的重要性，此舉有望令蘋果進一步實現製造更多自家組件的目標。

蘋果發言人拒絕發表評論，而博通和Skyworks則沒有回應。

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責任編輯：黃苑筠