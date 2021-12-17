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【SOHO中國】SOHO中國創6年低　子公司逃稅遭北京稅務局罰7億人幣　潘石屹：誠懇接受

股市 20:19 2021/12/17

分享：

SOHO中國子公司偷逃稅款　遭北京市稅務局罰款7億元人幣

SOHO中國 （00410） 下屬企業北京建華置地此前涉嫌偷逃稅款，遭北京市稅務局立案調查。北京市稅務局網站公布，北京建華置地有限公司在SOHO尚都項目中偷逃稅，稅務部門依法追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計7.09億元人民幣。

SOHO中國全日跌2.3%，收報1.69元，創6年收市新低，市值88億元，市盈率仍有13.8倍。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*

北京市稅務稽查部門依法對北京建華置地偷逃稅案件進行處理，指經調查後，北京建華置地在SOHO尚都項目（二、三期）土地增值稅清算和企業所得稅彙算清繳中，違規多扣成本，進行虛假申報，少繳土地增值稅和企業所得稅1.98億元。

SOHO中國通告指，建華置地應在收到《決定書》後支付上述稅款、滯納金及罰款共計人民幣7.09億元。SOHO中國指，集團誠懇接受，堅決落實，並按期全額繳納上述稅款、滯納金及罰款。

今年9月內地監管部門以「反壟斷法」叫停SOHO中國賣盤予黑石集團，及後SOHO中國指，鑒於目前滿足先決條件的進展不足，黑石方面決定不作出面約，交易告吹。

相關文章：【SOHO中國】SOHO中國跌逾5%　子公司被指涉嫌偷逃稅款　遭北京稅務局立案檢查

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港股 SOHO中國（00410）

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