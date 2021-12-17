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【科技一周回顧】 YouTube年度回顧《天竺鼠車車》超越姜濤　AlipayHK電子錢包增「香港健康碼」

科技 19:45 2021/12/17

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

近日，YouTube香港公布2021年度影片，包括香港2021年度十大熱門、音樂影片及YouTube創作者。據悉在「YouTube 香港 2021年度十大熱門影片」的排行榜中，排在榜首的是動畫短片《PUI PUI 天竺鼠車車 第01話【塞車了是誰的錯？】｜Muse木棉花 新番 動畫》。而商業電台主辦的《2020 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤》則成為榜上的第二名。

港府日前推出「香港健康碼」（港康碼）為粵港澳三地免檢疫通關作準備。AlipayHK及內地支付寶早前宣佈在電子錢包內新增「香港健康碼」服務，即日起市民可透過AlipayHK及內地支付寶App內直接開通及使用「港康碼」，為日後出行作準備。

影像是元宇宙應用中不可或缺一環，而用戶對影像像真度要求頗高，而為構建多角度沉浸體驗，影像素材需3D化，否則在沉浸環境下，體驗大打折扣。而容積影像（Volumetric image ）技術平台TetaVi就期望走另一條路徑，以超真實影像內容作為元宇宙的核心。

Adobe最近推出Creative Cloud Express，當中支援手機及網頁版本，免費讓用戶製作多媒體內容，如社交媒體貼文、個人動態、邀請函，甚至是Logo、傳單及廣告橫幅圖片等行銷素材。

責任編輯：黃顯晴

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