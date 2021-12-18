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【聖誕缺貨潮】卡夫亨氏派20美元作「甜品補償」　盼消費者不要尋找芝士蛋糕

12:00 2021/12/18

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卡夫亨氏希望藉「甜品補償」，鼓勵人們選擇其他甜品，如布朗尼、曲奇等。（網站截圖）

供應鏈緊張，芝士蛋糕的重要材料「忌廉芝士」亦出現缺貨潮。卡夫亨氏 （Kraft Heinz）決定贈20美元作「補償」。

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綜合外電報道，擁有忌廉芝士品牌「Philadelphia」的卡夫亨氏，日前宣布向18,000萬名美國顧客提供20美元，補償他們因忌廉芝士短缺，而無法在聖誕節享用芝士甜品。12月17日及18日，將分別有10,000及8,000個登記名額。

美國顧客只要在其網站登記，及後由12月17日至24日期間，購買來自任何餐廳、零售商的甜品，並把收據上截至網站。由12月28至明年1月4日起，成功登記的顧客便可以使用特定連結，獲得20美元的電子獎賞。

著名甜品店亦無貨

卡夫亨氏的影片上表示，明白難以找到忌廉芝士、餐桌上缺少芝士蛋糕的感受。品牌鼓勵人們選擇其他甜品，如布朗尼、曲奇等。事實上，忌廉芝士自疫情爆發後，便出現缺貨潮。由於愈來愈多人在家用餐及烘焙，令庫存短缺。有著名的甜品店亦因此而受影響。卡夫亨氏表示，目前已正在增加忌廉芝士的產量，按年增加30至35%，但仍然無法滿足需求。

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責任編輯：葉泳珊

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