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【ET開市直擊】加息風波「倒轉地球」　大市怎預示？（附time code）

股市 07:05 2021/12/20

分享：

上周繼美國宣布加快收水後，英倫銀行爆冷加息，歐洲央行亦將在明年首季縮減緊急抗疫買債計劃，環球央行採取更鷹派的立場；環球加息風波來襲，加息周期下投資策略如何部署？大市如何預示？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）於《ET開市直擊》為你分析，立即點擊收看／收聽。

Time code
00：56 - 市場焦點速覽　留意內地會否下調LPR貸款利率
02：16 - 外圍市況速覽＋亞股早段市況
04：06 - 美股能否在現水平維持高位？
08：44 - 英倫銀行突襲加息如何解讀？
11：00 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
12：21 - 騰訊 （00700） 審議派息利好股價？
17：47 - 加息潮之下　金屬、鋼鐵股可考慮？
18：41 - 現階段入市宜以短綫為主　中綫部署只能分注
20：21 - 銀行股不會特別標青
20：31 - 恒指處52周低位 低位金屬股現水平值搏率不高
22：00 - SPDR金ETF （02840） 值得考慮？可作滯脹對沖？
23：30 - 個股分析：華人置業 （00127） 私有化不值得憧憬？
29：28 - 個股分析：安踏 （02020） 派特別松息股價反跌怎解讀？
32：11 - 港股開市後市況速覽
32：32 - ET個股推介：華潤啤酒 （00291）
34：24 - 人行降準後12月一年LPR降5基點　內地股市跌轉升
37：54 - 觀眾問股：恒指有機會見22800嗎？
42：07 - 觀眾問股：立法會選舉投票率創新低會否令恒生指數見 22519點、上年的第二隻腳？
44：04 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢點睇？甚麼價位可買貨？
45：46 - 觀眾問股：安踏 （02020） 為何這幾天會下跌那麼多？120元買入現在放還是等？
46：59 - 觀眾問股：京東集團 （09618） 沒有貨，可入嗎？如是，甚麼價？
49：04 - 觀眾問股：小米 （01810） 會跌到多少？
51：08 - 觀眾問股：加息會否影響高息股？中移動 （00941） 、香港電訊 （06823） 點睇？
52：56 - 觀眾問股：創科 （00669） 可以買入嗎？
56：29 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 前景點睇？股價有機會回升？上望價是多少？120元買入放定持有？
58：58 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 哪個價位可入？
1：02：28 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 4元可以買？目標價可到4.2元？
1：03：59 - 觀眾問股：海吉亞醫療 （06078） 54元有貨反彈目標看多少？
1：06：09 - 港股早段市況速報
1：06：32 - 焦點股速覽：中國水務 （00855） 、協鑫新能源 （00451） 、安踏 （02020）
1：07：16 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

＊重溫上日《ET開市直擊》＊

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