【港元定期存款】集友7天5.8厘高息計劃　年底到期

▲ 信銀國際及大眾財務昨天齊把半年港元定存加至0.8厘，追貼天星及富邦。

12月已踏入下半場，年結在即，全周4間大小行鬥加港元定期存款息，包括星展、大眾財務及招商永隆全面加短中長息，信銀國際則向3個月及半年期埋手。專家預期，未來兩周壓軸搶存戰料升級，主因是跨年前後，業界動輒預留較多頭寸，以備不時之需。

綜觀全周的高息榜，以半年期最矚目，因罕現四冠王，信銀國際及大眾財務齊加息至0.8厘、跟富邦及天星（AirStar Bank）看齊。惟論及入場費，則以小米（01810）牽頭的虛擬銀行、天星的起存額僅1,000元，堪稱低門檻最高息。

至於1年期的長息，就算招商永隆勁加此存期0.15厘、新息率至0.4厘；同樣，星展亦上調1年0.1厘、新報0.4厘。可是，相比富邦最高的0.85厘，兩行似乎追落後。

中資行6個月人幣定存享年息2.9厘【下一頁】

順帶一提，不少高息計劃將於年底到期，包括7天年息的高息王，是集友的5.8厘。1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘居首，3個月冠絕全城是富邦的6.88厘。

不過，要數賺息最多，集友7天年息5.8厘的上限為500萬元，按理大戶可速賺約5,500元利息。而滙豐旗下交易薈的股票獎勵計劃，提供1個月年息5厘，最多可敍造400萬元存款，追息族料可輕鬆賺息逾1.6萬元。

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展望後市，市料未來兩周假日氣氛甚濃，但加息潮持續，主因有4、包括：

1、港美息差唯恐誘發走資，畢竟1個月拆息已5連跌，最新失守0.2厘、乍現0.19厘，港滙曾跌至約7.8的兩年低位。

2、復添港股仍陷尋底格局，上周已急挫700多點，今年更插水逾一成，波動市下熱錢爭相泊避風港；

3、跨境理財通已踏入兩個月，業界指保本賺息的定存有出路；

4、金管局快將第3度發行票據，合共抽走1,200億元流動性，彭博社指以現時銀行總結餘約3,800億元，扣除明年初再抽資400億元後，即快將跌破3,500億元關。

信銀國際指，中信銀行（國際）自推出「跨境理財通」服務以來成績理想。「南向通」客戶的交易當中，以基金產品較受歡迎，其他交易亦包括存款產品。該行亦收到「北向通」客戶的開戶查詢及申請，客戶反應正面積極。

另方面，金管局12月13日公布，計劃增發共400億元外滙基金票據，以應付銀行流動資金充裕的持續需求。

金管局計劃於2022年1月4、11、18、25及31日，以及2月8、15及22日舉行的八次定期投標中，每次增發50億元的91日期外滙基金票據。

增發外滙基金票據是貨幣基礎的組成部分之間的轉移，即由銀行體系總結餘轉移至外滙基金票據及債券，總結餘將因應外滙基金票據的增發量相應減少，貨幣基礎仍然由外滙儲備提供十足支持。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君