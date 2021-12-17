▲ 【互聯互通】中證監擬限制內地投資者以滬港通、深港通投資A股 冀監管返程交易及防止「假外資」

中證監表示為完善滬深港通機制，計劃修改《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》，日後列明滬深股通投資者不包括內地投資者。中證監解釋，此舉是規範內地投資者返程交易行為，從嚴監管所謂「假外資」。當局指，近年有部分內地投資者在香港開通北向交易權限，但交易金額只佔北向交易約1%，但造成北向交易出現「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展。

所謂返程投資，即是投資者將其持有資本轉移到境外，然後通過特殊目的公司對境內開展的直接投資活動。

近三年有北向交易的內地投資者只有3.9萬名

中證監文件提到，近年有部分內地投資者在香港開立證券賬戶及北向交易權限，通過滬港通、深港通交易 A 股。目前此類交易總體規模不大，交易金額佔北向交易中約1%左右。雖然投資者數量約有 170 萬名，但大部分無實際交易，近三年有北向交易的內地投資者約有 3.9 萬名。

中證監又稱，此類證券活動與滬港通、深港通通引入外資的初衷不符，且這些投資者中 98%以上已開立內地證券賬戶可直接參與 A 股交易，兩種途徑交易有發生跨境違規活動的風險，也給市場造成了北向交易中有不少所謂「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展。

日後已開通北向交易的內地投資者可繼續賣出A股

中證監計劃就修訂《規定》公開徵求意見，建議《規定》第十三條第一款修訂為，「投資者依法享有通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制買入的股票的權益。滬深股通投資者不包括內地投資者。」

日後落實修訂的話，此前已開通滬、深股通交易權限的內地投資者所持的A股可繼續賣出。