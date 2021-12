Kim Kardashian讚死敵Taylor Swift 有望和解？

美國樂壇天后Taylor Swift與饒舌歌手Ye(前稱Kanye West)及其前妻Kim Kardashian,多年前曾發生罵戰,自此長期不和。但Kim Kardashian早前受訪時居然稱讚Taylor Swift,自稱鍾意對方好多首歌,外界關注兩人會否有望世紀大和解。

Kim Kardashian資助阿富汗女青足撤離 約130人逃至英國 【下一頁】

41歲的Kim Kardashian接受專欄作家Bari Weiss訪問。在快問快答環節時,Bari Weiss詢問對方最鍾意Taylor Swift邊首歌。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

而Kim Kardashian就客氣地稱讚死敵Taylor Swift,更表示:

佢有好多歌我都好鍾意,全部都好可愛又好聽易記。我要碌下電話先揀到最鍾意首歌。 (I really like a lot of her songs. They’re all super cute and catchy. I’d have to look in my phone to get a name.)

Kim Kardashian與Taylor Swift多年來都不和。事緣Taylor Swift在2009年於MTV音樂錄影帶大獎頒獎禮上獲獎,卻遭Ye諷刺她未夠班拎獎。

Kim Kardashian宣傳虛擬貨幣 英政府點名批評 【下一頁】

Ye於2016年推出歌曲《Famous》,其中兩句歌詞「 我感覺我同Taylor可能仍有性關係」(I feel like me and Taylor might still have sex)以及「係我令佢上位」(I made that b*tch famous),更引發一場羅生門。

Taylor Swift批評Ye事前並無知會她,但Ye和時任妻子Kim Kardashian堅稱已經和對方溝通過。Kim Kardashian更主動公開部分通話錄音,又用蛇表情符號諷刺Taylor Swift陰險。

Taylor Swift當時備受輿論指責,直至數年後網上出現Taylor Swift與Ye的完整通話錄音,網民才發現Taylor Swift並無説謊。但她與Ye及Kim Kardashian的關係仍一直決裂至今。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:鄭錦玲