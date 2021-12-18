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Kim Kardashian讚死敵Taylor Swift 有望和解？

環球社會熱點 08:05 2021/12/18

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美國樂壇天后Taylor Swift與饒舌歌手Ye（前稱Kanye West）及其前妻Kim Kardashian，多年前曾發生罵戰，自此長期不和。但Kim Kardashian早前受訪時居然稱讚Taylor Swift，自稱鍾意對方好多首歌，外界關注兩人會否有望世紀大和解。

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41歲的Kim Kardashian接受專欄作家Bari Weiss訪問。在快問快答環節時，Bari Weiss詢問對方最鍾意Taylor Swift邊首歌。

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而Kim Kardashian就客氣地稱讚死敵Taylor Swift，更表示：

佢有好多歌我都好鍾意，全部都好可愛又好聽易記。我要碌下電話先揀到最鍾意首歌。

（I really like a lot of her songs. They’re all super cute and catchy. I’d have to look in my phone to get a name.）

Kim Kardashian與Taylor Swift多年來都不和。事緣Taylor Swift在2009年於MTV音樂錄影帶大獎頒獎禮上獲獎，卻遭Ye諷刺她未夠班拎獎。

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Ye於2016年推出歌曲《Famous》，其中兩句歌詞「 我感覺我同Taylor可能仍有性關係」（I feel like me and Taylor might still have sex）以及「係我令佢上位」（I made that b*tch famous），更引發一場羅生門。

Taylor Swift批評Ye事前並無知會她，但Ye和時任妻子Kim Kardashian堅稱已經和對方溝通過。Kim Kardashian更主動公開部分通話錄音，又用蛇表情符號諷刺Taylor Swift陰險。

Taylor Swift當時備受輿論指責，直至數年後網上出現Taylor Swift與Ye的完整通話錄音，網民才發現Taylor Swift並無説謊。但她與Ye及Kim Kardashian的關係仍一直決裂至今。

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責任編輯：鄭錦玲

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