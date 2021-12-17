【日本經濟】疫情下日本鮮牛乳滯銷 料新年前將有5千噸報廢

受疫情影響，不少人無法到日本旅遊，加上當地學校停課等等，亦停止學童午餐供應，日本有組織預計，到新一年前將有五千噸牛奶須報廢，日本政府和業界正積極以各種方法，如推出新的高鮮奶含量奶茶，或將牛奶加入食譜等，希望全民減少食物浪費。

據日媒報導，受新冠疫情影響，商業用途下降，年末元旦期間，又面臨學校停課和沒有營養午餐的雙重打擊。明治食品開始生產，使用百分之百日本國產鮮奶製作的乳酪，售價約500日圓。日本食品業者也為了支持酪農，推出純日本鮮奶做成的乳酪。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

亦有業者由本月一日開始，發售高度濃郁的奶茶，使用了50%以上的鮮奶。日本農林水產大臣金子也絞盡腦汁，鼓勵民間多多使用牛奶做料理，像雞肉牛奶鍋，還有當地市民每天必喝的味噌湯，也很適合加入牛奶增添美味，多管齊下，一起幫酪農業者度過難關。

15年前的2006年，由於牛奶消費緩慢，北海道鮮奶也曾面臨過剩危機，據說一千噸原料奶被丟棄。不過今年恐怕要丟棄5000噸五千噸原料奶，也就是鮮乳足足是當年五倍。包括日本官方和媒體都在尋求解決之道，例如鼓勵業者多做成加工奶製品，拉長保存期限，北海道還有業者發放免費「牛奶兌換券」，鼓勵當地市民多喝牛奶。

【消費優惠】livi bank聖誕優惠大放送！囊括Staycation、禮物、美食及娛樂體驗【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩