  • 21°C
香港時間 : 20211217日 (五) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】疫情下日本鮮牛乳滯銷 料新年前將有5千噸報廢

理財智慧 18:31 2021/12/17

分享：

受疫情影響，不少人無法到日本旅遊，加上當地學校停課等等，亦停止學童午餐供應，日本有組織預計，到新一年前將有五千噸牛奶須報廢，日本政府和業界正積極以各種方法，如推出新的高鮮奶含量奶茶，或將牛奶加入食譜等，希望全民減少食物浪費。

據日媒報導，受新冠疫情影響，商業用途下降，年末元旦期間，又面臨學校停課和沒有營養午餐的雙重打擊。明治食品開始生產，使用百分之百日本國產鮮奶製作的乳酪，售價約500日圓。日本食品業者也為了支持酪農，推出純日本鮮奶做成的乳酪。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

亦有業者由本月一日開始，發售高度濃郁的奶茶，使用了50%以上的鮮奶。日本農林水產大臣金子也絞盡腦汁，鼓勵民間多多使用牛奶做料理，像雞肉牛奶鍋，還有當地市民每天必喝的味噌湯，也很適合加入牛奶增添美味，多管齊下，一起幫酪農業者度過難關。

15年前的2006年，由於牛奶消費緩慢，北海道鮮奶也曾面臨過剩危機，據說一千噸原料奶被丟棄。不過今年恐怕要丟棄5000噸五千噸原料奶，也就是鮮乳足足是當年五倍。包括日本官方和媒體都在尋求解決之道，例如鼓勵業者多做成加工奶製品，拉長保存期限，北海道還有業者發放免費「牛奶兌換券」，鼓勵當地市民多喝牛奶。

【消費優惠】livi bank聖誕優惠大放送！囊括Staycation、禮物、美食及娛樂體驗【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

食品 北海道 疫情 美食 日本 經濟

上一篇文章

【串流平台】Disney+ 新增SharePlay同播同享功能 和朋友、家人邊觀賞邊FaceTime通話

下一篇文章

【系統更新】安心出行下周二更新至3.0.1版本 簡化申請「港康碼」流程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款