  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (日) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Visa調查：疫情加速無現金支付發展　逾半港人預計在未來一年將更頻繁用電子錢包

理財智慧 15:43 2021/12/19

分享：

本港消費者日益傾向採用電子支付，近七成受訪者曾於2021年嘗試無現金支付。自疫情以來，現金支付在開支中已有下跌趨勢，並且隨著無現金支付越來越盛行，現金交易將日漸式微。根據支付科技公司Visa的最新調查發現，使用支付卡（信用卡／扣賬卡）付款安全便利，在所有支付方式中最廣為港人使用。

《Visa 消費者支付取態研究3.0》針對香港、澳門及台灣消費者的偏好及新興趨勢進行了調查。該調查顯示，在無現金支付的使用率方面，這三個市場的成熟水平有所不同。

香港與台灣的情況相似，支付卡（信用卡／扣賬卡）為最常用的支付方式，使用率分別高達93%及99%。本港消費者對信用卡的可追溯性 (47%)、支付便利 (45%)、個人化服務及優惠 (43%) 以及安全 (41%)等特點感到滿意。另一方面，澳門實體卡支付的使用率較低，透過卡類增值的流動支付方式使用率在過去一年則有顯著增長。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

Visa 香港及澳門區董事總經理史美琪 (Maaike Steinebach) 表示：「隨著港澳政府支持智慧城市及電子支付發展，兩地正加速邁向無現金社會。除了廣大消費者外，愈來愈多商戶及企業都開始採用無現金支付，進展令人鼓舞。」

40% 的港澳受訪者預計其城市將於未來四年內成為無現金社會。本港大部分受訪者表示，無現金社會的最大好處是可輕鬆追蹤財務紀錄 (47%)、環保 (42%) 及更衛生 (42%)。

38%香港受訪者希望在未來 12 個月內更常使用無現金支付，主要由於獎賞及折扣具吸引力 (54%)、更衛生(52%) 及交易更快捷(48%)。66%香港受訪者表示，愈趨傾向在較小金額 (低至港幣 100 元) 的交易中以無現金支付。

【專業工種】教育局請言語治療主任 為語言障礙學生提供專業評估 最高月薪逾7.3萬 【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

此外，流動應用程式(50%)在港是最常見的購物平台，電腦網頁瀏覽器 (23%) 及流動網頁瀏覽器 (16%)緊隨其後。本港受訪者將支付系統安全 (40%)、定價清晰透明 (40%) 及易於付款 (38%) 是帶來更佳網購體驗的首要條件。送餐 (69%)、新鮮農產品 (70%)、健康與保健 (64%) 消費類別與疫情之前相比升幅最大。

超過九成受訪者對直播購物都有所認識，當中部份有觀賞或曾嘗試過直播購物，但僅有兩成消費者表示有興趣透過直播購物。其中， 價格較為實惠是直播購物的最大誘因 (50%)，其次是主持介紹產品時的清晰度 (33%)。

至於用戶體驗方面，去年只有28%的香港受訪者認為流動支付安全，但今年最新調查顯示，最少六成受訪者認為其個人資料非常或頗為安全，反映情況顯著改善。

53%港人更預計在未來 12 個月內將會更頻繁使用電子錢包，主要原因為優惠及獎賞更具吸引力 (51%)、交易更快捷 (47%)，以及無需攜帶錢包即可支付 (40%)。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

威士卡（Visa，美：V） 經濟 澳門 台灣 信用卡 香港 網上購物 電子支付 智慧城市

上一篇文章

【有相睇】半山向南望晒成個東九龍　翠竹花園兩房連新裝修546萬沽

下一篇文章

【加密貨幣】今年加密詐騙數目飆升81%　高達77億美元接近破紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款