Visa調查：疫情加速無現金支付發展　逾半港人預計在未來一年將更頻繁用電子錢包

本港消費者日益傾向採用電子支付，近七成受訪者曾於2021年嘗試無現金支付。自疫情以來，現金支付在開支中已有下跌趨勢，並且隨著無現金支付越來越盛行，現金交易將日漸式微。根據支付科技公司Visa的最新調查發現，使用支付卡（信用卡／扣賬卡）付款安全便利，在所有支付方式中最廣為港人使用。

《Visa 消費者支付取態研究3.0》針對香港、澳門及台灣消費者的偏好及新興趨勢進行了調查。該調查顯示，在無現金支付的使用率方面，這三個市場的成熟水平有所不同。

香港與台灣的情況相似，支付卡（信用卡／扣賬卡）為最常用的支付方式，使用率分別高達93%及99%。本港消費者對信用卡的可追溯性 (47%)、支付便利 (45%)、個人化服務及優惠 (43%) 以及安全 (41%)等特點感到滿意。另一方面，澳門實體卡支付的使用率較低，透過卡類增值的流動支付方式使用率在過去一年則有顯著增長。

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Visa 香港及澳門區董事總經理史美琪 (Maaike Steinebach) 表示：「隨著港澳政府支持智慧城市及電子支付發展，兩地正加速邁向無現金社會。除了廣大消費者外，愈來愈多商戶及企業都開始採用無現金支付，進展令人鼓舞。」

40% 的港澳受訪者預計其城市將於未來四年內成為無現金社會。本港大部分受訪者表示，無現金社會的最大好處是可輕鬆追蹤財務紀錄 (47%)、環保 (42%) 及更衛生 (42%)。

38%香港受訪者希望在未來 12 個月內更常使用無現金支付，主要由於獎賞及折扣具吸引力 (54%)、更衛生(52%) 及交易更快捷(48%)。66%香港受訪者表示，愈趨傾向在較小金額 (低至港幣 100 元) 的交易中以無現金支付。

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此外，流動應用程式(50%)在港是最常見的購物平台，電腦網頁瀏覽器 (23%) 及流動網頁瀏覽器 (16%)緊隨其後。本港受訪者將支付系統安全 (40%)、定價清晰透明 (40%) 及易於付款 (38%) 是帶來更佳網購體驗的首要條件。送餐 (69%)、新鮮農產品 (70%)、健康與保健 (64%) 消費類別與疫情之前相比升幅最大。

超過九成受訪者對直播購物都有所認識，當中部份有觀賞或曾嘗試過直播購物，但僅有兩成消費者表示有興趣透過直播購物。其中， 價格較為實惠是直播購物的最大誘因 (50%)，其次是主持介紹產品時的清晰度 (33%)。

至於用戶體驗方面，去年只有28%的香港受訪者認為流動支付安全，但今年最新調查顯示，最少六成受訪者認為其個人資料非常或頗為安全，反映情況顯著改善。

53%港人更預計在未來 12 個月內將會更頻繁使用電子錢包，主要原因為優惠及獎賞更具吸引力 (51%)、交易更快捷 (47%)，以及無需攜帶錢包即可支付 (40%)。

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