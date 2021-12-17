拜登簽署提高債務上限法案 美國避違約危機

美國參議兩院分別以些微票數之差通過提高債務上限法案，總統拜登周四（16日）正式簽署法案，將債務上限提高2.5萬億美元（19.5萬億港元）的，使美國在2023年初前能避免債務違約危機。

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總統拜登（Joe Biden）於周四正式將債務上限提高法案簽署，加上12月3日通過的臨時資金措施，允許政府於明年2月18日前撥款、並在2023年前償還債務，避免美國面臨首次債務違約危機。

部分民主黨人希望可進一步提升或完全廢除債務上限，但美國國會將於明年中期選舉，若共和黨有機會在重奪國會控制權，希望能藉此作政治工具，爭取民主黨在其他政策作出讓步，因此同意提升債務上限水平至2023年。

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美國目前債務限額為28.9萬億美元 （225.42萬億港元）。參議院民主黨及共和黨早前達成協議，允許民主黨以簡單多數票方式，在周二（14日）以50票對49票，通過將債務上限提高2.5萬億美元（19.5萬億港元）的法案。眾議院其後周三（15日）以221票對209票批准，當中有一名共和黨人倒戈投贊成票。

財長耶倫（Janet Yellen）早前曾警告，如果國會不通過提高債務上限，美國將於周三面臨違約危機，引發經濟衰退。為節省資金，財政部已暫停某些投資等措施。

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責任編輯：郭麗明