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【本地品牌】手繪瓷器店廠創新形象　設工作坊助宣傳

18:00 2021/12/18

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「港彩瓷緣」由成立近一個世紀的「粵東磁廠」第三代傳人的妻子曹葉正嬌，於2020年創立，盼以創新形象，吸引更多人關注本地文化，令彩瓷技藝得以傳承。（湯致遠攝）

在生活急促的香港，手繪瓷器這門藝術漸被遺忘。加上受新冠疫情影響，手繪瓷器生意大受影響。「港彩瓷緣」由成立近一個世紀的「粵東磁廠」第三代傳人的妻子曹葉正嬌，於2020年創立，盼以創新形象，吸引更多人關注本地文化，令彩瓷技藝得以傳承。 
 
港彩瓷緣由曹葉正嬌於2020創立，是少數堅持「香港製造」品牌。品牌於本港自設工場，全部都是讓香港師傅人手繪畫產品。談到港彩瓷緣名字由來，其結合了「香港」、「彩繪陶瓷」及「緣分」，曹太笑言也是為了紀念兩個「緣」，「一個是紀念我和曹先生因瓷器相識的緣，另外一個也可以代表與客人在工作坊結下的師生之緣」。

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「港彩瓷緣」 盼創新引來關注 

曹葉正嬌丈夫是粵東磁廠第三代傳人曹志雄，為香港第一間、也是目前本地碩果僅存的手繪彩瓷廠。曹太當初成立品牌，也有希望「透過自立的品牌，為瓷廠打開更大的窗口」。讓瓷廠的貨品可在香港貿易發展局的設計廊上架，通往國際市場。 

去年因受疫情影響，瓷廠生意大受打擊，曹太看到丈夫怏怏不樂，很想為其分憂。在機緣巧合下，她去年3月在尖沙咀誠品租下一個攤位做展覽兼售賣瓷器，最初丈夫並不支持，認為此舉甚冒險，疫情期間經濟低迷，怕難以回本，但曹太亦堅持抱着試驗性質去進行短期經營。 
 
一開始光顧的客人寥寥可數，於是曹太就在攤位繪畫彩瓷打發時間，反而吸引路人目光，紛紛建議她開班教學。與誠品方面商討後，店方亦非常支持成立工作坊的提議，更指「台灣很流行在誠品開設工作坊，但香港卻不盛行，認為她可以嘗試成為發起人」，於是她決定在誠品設工作坊教繪畫彩瓷。
 
 工作坊會教導學員利用碳紙把描好的底圖移印到瓷器上，再學習填色。畫好後，要先將作品帶回粵東磁廠的燒爐燒製，才算大功告成。雖然工作坊成立後的確有助磁廠生意上升約20%，但曹太強調最大目標並不是賺錢，是為了推廣傳統工藝及文化，她舉辦工作坊才發現，「很多人以為攤位上的瓷器都是來自內地，不知道原來香港仍有屬於自己本地的手繪瓷器品牌」。
 
女兒助推廣 兼製作「一腳踢」 
 
要成就一個品牌，除了上一代的堅持，新一代的創新想法亦很重要。女兒曹嘉彥在大學修讀藝術，畢業後從事媒體行業，婚後希望有更多時間陪伴女兒、協助家族生意，就毅然辭去工作回廠幫忙。

當被問到兩代人的生意經營手法不同之處時，曹嘉彥表示上一代比較依賴電郵與客人溝通，但新一代較注重快捷，主動出擊去吸引客人，故此她開拓綫上平台作宣傳，如為品牌設立網店，內有英文選項、方便海外顧客瀏覽及選購，並透過社交平台宣傳。對外不但擔任專頁編輯、客服和廣告宣傳，協助工作坊的報名諮詢；對內也會回廠幫忙生產製造產品，她形容很多事情都要「一腳踢」去兼顧。 現時港彩瓷緣除了在尖沙咀誠品與貿發局的設計廊上架外，早前亦曾參與「瓷．茶．道」展覽及開拓中國內地市場。

【Slashie發展】時裝設計師創自家同名品牌　進軍教育界傳承環保時尚

記者：黃顯晴

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