【異動股】再鼎醫藥急升11%　國家藥監局批出肺炎新藥申請

再鼎醫藥(09688) 公布，國家藥監局已批准用於治療社區獲得性細菌性肺炎和急性細菌性皮膚和皮膚結構感染的紐再樂(甲苯磺酸奧馬環素)的新藥申請。今日股價大升11%。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

紐再樂是一款新型抗生素，擁有口服和靜脈輸注兩種劑型，獲批用於治療社區獲得性細菌性肺炎(CABP)及急性細菌性皮膚和皮膚結構感染(ABSSSI)。紐再樂經國家藥監局批准為1類新藥，在中國進行生產。紐再樂是再鼎醫藥近24個月來獲批的第四款產品。

【騰訊 700】 騰訊突審議派中期息 歷來首次

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機