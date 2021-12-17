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【異動股】再鼎醫藥急升11%　國家藥監局批出肺炎新藥申請

股樓投資 16:48 2021/12/17

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再鼎醫藥(09688) 公布，國家藥監局已批准用於治療社區獲得性細菌性肺炎和急性細菌性皮膚和皮膚結構感染的紐再樂(甲苯磺酸奧馬環素)的新藥申請。今日股價大升11%。

 

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

紐再樂是一款新型抗生素，擁有口服和靜脈輸注兩種劑型，獲批用於治療社區獲得性細菌性肺炎(CABP)及急性細菌性皮膚和皮膚結構感染(ABSSSI)。紐再樂經國家藥監局批准為1類新藥，在中國進行生產。紐再樂是再鼎醫藥近24個月來獲批的第四款產品。

 

【騰訊 700】 騰訊突審議派中期息 歷來首次

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同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

 

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撰文 : 周兆邦

再鼎醫藥—SB（09688） 港股
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