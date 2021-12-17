【異動股】金科服務急升12%　大股東轉讓22%股份予戰略投資者

金科服務（09666）今日急升12%。集團公布，控股股東金科地產(深：000656) 引進博裕投資作為公司戰略投資者，將其22%持股轉讓予博裕旗下的Broad Gongga Investment Pte.。完成後，金科地產於公司持股將由目前52.33%降至30.33%。

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中金發表報告指，集團引入優質戰略股東，博裕為一家專注中國的另類資產投資管理公司，而金科股份亦承諾未來5年不再減持，且未來將非商場類開發項目90%以上管理面積交付金科服務管理，交付住宅增量項目平均物業費不低於每月每平方米2元，且2022至2025年每年交付項目飽和收入不低於人民幣4.5億元。

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