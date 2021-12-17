【加息潮】英倫銀行突宣布加息　大摩料滙豐較其他亞洲銀行有利

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)暗示明年或加息三次，摩根士丹利發表研究報告指出，假設香港銀行同業拆息(HIBOR)及新加坡銀行同業拆息(SIBOR)跟隨滯後六個月，或利好明年第四季新加坡和香港銀行的淨息差表現，較原先預期的2023年第一季有所加快。加上英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)出乎市場預期宣布加息，料滙豐控股(00005)將較其他亞洲銀行有利，但與英國同業相比則處於劣勢。

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該行認為，匯控、渣打集團(02888) 及星展集團對息差最為敏感，匯控及渣打較易受到HIBOR及SIBOR早期變動的影響，2022及2023財年的每股盈利預測分別有約2%，以及7%至9%的潛在上升，同予「與大市同步」評級。

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