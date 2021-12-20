【恒大3333】恒大創歷史新低　兩幅成都地被收回、遭中原及利嘉閣入稟追討逾2400萬

▲ 標普下調恒大評級至「選擇性違約」 已應恒大要求撤銷評級

恒大 （03333） 再傳出負面消息，恒大兩幅成都地因超過兩年一直未動工，被當局收回；另外集團旗下位於屯門的樓盤「恒大・珺瓏灣」涉拖欠代理費，遭中原及利嘉閣入稟追逾2400萬。恒大周一午後急挫，並以全日最低位收市，全日收報1.46元，跌9.9%。同系恒大汽車 （00708） 曾低見2.18元，全日跌一成，收報2.24元，成交額1.45億元。

恒大旗下位於屯門的樓盤「恒大・珺瓏灣」前年10月初分別委託中原地產及利嘉閣協助出售物業，完成多項交易後遭拖欠代理費用。中原地產及利嘉閣上周五（17日）分別入稟高等法院，向發展商追討共2474萬元。

恒大地產集團成都有限公司全資持有的成都地因超過兩年一直未動工，被當局收回。兩幅被收回的土地分別為龍規自認字〔2021〕1號、龍規自認字〔2021〕 2號，合計約30.4萬平方米。恒大海口市8幅土地此前亦被政府無償收回。

廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產 此前海口8幅地遭政府無償收回【下一頁】

評級機構標普宣布將恒大 （03333） 評級由「CC」下跌至「Selective Default（選擇性違約）」，主因恒大未能在本月初的寬限期完結前兌付債息，或觸發192億美元債交叉違約。同時，標普指，應發行人要求，撤銷恒大相關評級。

惠譽於12月9日將恒大評級下調至「有限違約（RD，Restricted Default）」，為首個宣布恒大違約的評級機構。惠譽指出，降級行動主要反映天基控股在本月6日寬限期屆滿時，未能償付兩筆美元債券利息。

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