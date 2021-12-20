【恒大3333】恒大再跌一成創歷史新低　恒大兩幅成都地被收回、此前標普下調恒大評級至「選擇性違約」

▲ 標普下調恒大評級至「選擇性違約」 已應恒大要求撤銷評級

恒大 （03333） 再有土地被收回，恒大地產集團成都有限公司全資持有的成都地因超過兩年一直未動工，被當局收回。恒大周一午後急挫，最新見1.47元，跌9.3%。同系恒大汽車 （00708） 曾低見2.18元，現跌一成，最新報2.24元，成交額1.23億元。

兩幅被收回的土地分別為龍規自認字〔2021〕1號、龍規自認字〔2021〕 2號，合計約30.4萬平方米。恒大海口市8幅土地此前亦被政府無償收回。

廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產 此前海口8幅地遭政府無償收回【下一頁】

評級機構標普宣布將恒大 （03333） 評級由「CC」下跌至「Selective Default（選擇性違約）」，主因恒大未能在本月初的寬限期完結前兌付債息，或觸發192億美元債交叉違約。同時，標普指，應發行人要求，撤銷恒大相關評級。

惠譽於12月9日將恒大評級下調至「有限違約（RD，Restricted Default）」，為首個宣布恒大違約的評級機構。惠譽指出，降級行動主要反映天基控股在本月6日寬限期屆滿時，未能償付兩筆美元債券利息。

*重溫今日《ET開市直擊》為你分析股票怎部署【點開即睇】（附time code）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【華置私有化】華人置業午後停牌待報併購消息 多位小股東揚言反對私有化、「投資恒大是錯誤」

【恒大3333】恒大據報遭中央要求春節前解決拖欠農民工工資 讓農民工安心過年

【內房危機】惠譽下調恒大及佳兆業評級至「有限違約」 恐觸發交叉違約、恒大今早挫逾2%