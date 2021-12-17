  • 21°C
香港時間 : 20211217日 (五) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】NBA勇士與FTX與達成協議 並向舊金山灣區3個非營利組織 贈送3枚比特幣

環球政經 18:58 2021/12/17

分享：

NFT繼續成為熱潮，不少名人與球星都推出其NFT產品。NBA金州勇士隊與FTX日前宣布合作關係，FTX 成為勇士隊官方合作的加密貨幣和NFT平台，這是勇士隊首次與加密企業合作。為紀念合作關係，FTX和勇士隊將向舊金山灣區的3個非營利組織贈送3枚比特幣。據資料顯示，自2022年起，勇士隊發行的 NFT 將可在 FTX.US 平台上交易。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【串流平台】Disney+ 新增SharePlay同播同享功能 和朋友、家人邊觀賞邊FaceTime通話 【下一頁

值得注意的是，雙方是次合作內容還包括勇士隊國際版權合作夥伴 (International right partner)，包括LOGO、肖像權等，這代表勇士隊和FTX在國際上將會有更多合作，創造更頗大的市場。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元 【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

在今年4月，勇士隊推出「Legacy NFT Drop」NFT，當中包括隊史中的6枚NBA總冠軍戒指的各種版本以及10個紀念票根，這一系列NFT創造了有史以來最高的體育相關的 NFT 的銷售紀錄，六合一冠軍戒指共計拍賣了 285.111 枚以太幣。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

比特幣 產品 NFT NBA 拍賣

上一篇文章

【酒醉金迷@iM網欄】電影裡的名莊: 解密特工007愛酒

下一篇文章

【串流平台】Disney+ 新增SharePlay同播同享功能 和朋友、家人邊觀賞邊FaceTime通話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款