【NFT】NBA勇士與FTX與達成協議 並向舊金山灣區3個非營利組織 贈送3枚比特幣

NFT繼續成為熱潮，不少名人與球星都推出其NFT產品。NBA金州勇士隊與FTX日前宣布合作關係，FTX 成為勇士隊官方合作的加密貨幣和NFT平台，這是勇士隊首次與加密企業合作。為紀念合作關係，FTX和勇士隊將向舊金山灣區的3個非營利組織贈送3枚比特幣。據資料顯示，自2022年起，勇士隊發行的 NFT 將可在 FTX.US 平台上交易。

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值得注意的是，雙方是次合作內容還包括勇士隊國際版權合作夥伴 (International right partner)，包括LOGO、肖像權等，這代表勇士隊和FTX在國際上將會有更多合作，創造更頗大的市場。

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在今年4月，勇士隊推出「Legacy NFT Drop」NFT，當中包括隊史中的6枚NBA總冠軍戒指的各種版本以及10個紀念票根，這一系列NFT創造了有史以來最高的體育相關的 NFT 的銷售紀錄，六合一冠軍戒指共計拍賣了 285.111 枚以太幣。

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責任編輯：羅浩濂