【眼睛健康】美國核准首款「抗老花眼藥水」15分鐘重拾清晰視力 效力達6至10小時

老花眼替年長者帶來不少困擾，以往只能靠老花眼鏡或開刀解決，現在多一項新選擇，美國食品藥品監督管理局（FDA）認證全球第一款「抗老花眼藥水」，日前在美國上市。使用方式就跟一般眼藥水一樣，雙眼每天各點一滴，大約15分鐘內，就能讓視力重回清晰，維持長達6到10小時。

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美國眼科醫師塞恩斯（Bobby Saenz）指，這款眼藥水是利用眼睛自然縮小瞳孔的能力，一旦瞳孔縮小，就可以擴大景深或焦距，近看就看得清楚。

臨床實驗結果顯示，這款老花眼藥水，對於40歲到55歲之間的老花眼患者最有效，65歲以上因為眼睛構造老化，使用效果會比較差。30天用量要價80美元，相當於2200元台幣，目前已經獲得，美國許多眼科診所採用。數據顯示，這款眼藥水確實有效，患者回報的結果都很正面。

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責任編輯：龍紀瑩