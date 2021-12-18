【假日好去處】海洋公園聯手B.Duck陪你過聖誕 全新節日限定「水上樂園無限次入場證」

適逢聖誕節，海洋公園將聯手B.Duck推出首個熱焫焫的聖誕派對，於今日起（12月18日），B.Duck 及一眾好友將遊走水上樂園不同角落，和大家一起激浪狂歡。

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屆時現場將會有兩米高的 B.Duck 毛公仔聖誕樹和六米高充氣 B.Duck等你合照，而在在湧浪灣更會有十米高的巨型充氣 B.Duck及池內的七彩巨型聖誕裝飾與你一起享受日光浴。在2021年12月18、19、24、25、26、27日及2022年1月1和2日，B.Duck 更會率領一班好友親臨現場與一眾粉絲見面，同時深海奇珍店亦準備了一系列可愛B.Duck精品等待你帶他們回家，為難忘的水上樂園冬日之旅留個紀念。而有見天氣轉涼，氣溫驟降，水上樂園亦特別於多個地方加設了暖燈、室内暖水及暖氣恆溫設施，讓訪客全天候享受暖心的玩樂體驗。

同時間，海洋公園全新節日限定「水上樂園無限次入場證」亦會隆重登場，成人只需港幣488元、小童港幣340元，便可由2021年12月17日至2022年3月23日，無限次跳進水上樂園盡情激浪，詳情請瀏覽水上樂園官方網站及社交媒體。

活動圖片如下：

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記者：鄭日棱